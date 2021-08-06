«Укрзалізницю» слід розділити на підрозділи, і вже потім вирішувати тарифне питання, – експерт

«Після кожного підвищення тарифів «Укрзалізниця» втрачає вантажі», – розповів Гусак

Від постійного підвищення тарифів на перевезення «Укрзалізниця» втрачає вантажі, і з кожним роком ситуація погіршується. Щоб врятувати компанію, необхідно провести її реформування і призначити професійний менеджмент. Про це заявив гендиректор федерації роботодавців і транспорту України Володимир Гусак.

«УЗ є монополістом і підвищення тарифів здається простим шляхом для вирішення проблеми УЗ. Але це не так. Бо після кожного підвищення тарифів УЗ втрачає вантажі. Тобто з 2015 року в УЗ тарифи на вантажні перевезення підвищилися більш ніж удвічі, і за цей же час УЗ втратила понад 40 млн вантажів, це більше 10%, дуже багато. За цей же період автомобільні перевезення зросли на 65 млн тонн, або більш ніж удвічі», – розповів Гусак.

На думку експерта, для вирішення проблем УЗ необхідно в першу чергу призначити професійне керівництво та дати йому можливість пропрацювати тривалий термін, а не змінювати його кожні півроку.

«Передусім треба призначити компетентне та мотивоване керівництво УЗ. Починати треба з наглядової ради. Ця наглядова рада працює вже три роки, змінила п’ять керівників правління, усі п’ять були погані, лише наглядова рада добра. Тобто повне перезавантаження наглядової ради, там має бути більше фахівців з залізничним досвідом, потім ця наглядова рада має призначити компетентний та чесний менеджмент на УЗ», – пояснив Гусак.

Він вважає, що після цього в компанії можна навести порядок та здійснити, нарешті, давно назрілу реформу компанії.

«Йдеться про розподіл УЗ на сегменти за видами діяльності. Це передусім інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення та в окреме підприємство мають бути виділені усі непрофільні активи, яких дуже багато і які лише забирають гроші та увагу менеджменту з УЗ. І необхідне фінансове та організаційне розділення УЗ на окремі юридичні особи, згідно вже прийнятої постанови Кабінету міністрів № 1411. Але починати треба передусім з мотивованого та професійного менеджменту», – підсумував Гусак.

Нагадаємо, Мінінфраструктури оприлюднило проект щодо підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення та скасування позакласних вантажів. Через це тарифи для перевізників виростуть на 30%. Проти цього рішення виступили експерти та бізнес: вони заявили, що відомство не представило жодних економічних обгрунтувань чергового підвищення. Тим часом за останні десять років тарифи вже зросли на 195%, а перевезення в Україні наразі є високорентабельними.

Раніше ексголова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак заявив, що питання тарифоутворення на послуги «Укрзалізниці» потрібно піднімати лише після того, як буде проведено повноцінну реформу компанії.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що влада має вирішити проблему відсутності професійного менеджменту в «Укрзалізниці» та подолати там корупцію, а не знову запроваджувати підвищення тарифів на вантажні перевезення.