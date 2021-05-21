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    У 42 – все змінити. Ексміністр Булатов розповів, як покинув роботу та взявся за дітей

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    Булатов сформував команду, яка організовує сучасні табори для дітей - У 42 – все змінити. Ексміністр Булатов розповів, як покинув роботу та взявся за дітей
    Булатов сформував команду, яка організовує сучасні табори для дітей
    Фото: Дмитро Булатов/Facebook

    Булатов зізнався, що останніми роками активно шукав своє призначення

    Колишній міністр молоді та спорту України, один із лідерів Автомайдану Дмитро Булатов повністю змінив свою професійну діяльність: замість бізнесу займатиметься організацією дитячих водноспортивних таборів. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Булатов зізнався, що останніми роками активно шукав своє призначення: «У скарбничці мого підприємницького досвіду вже були нафтопродукти, СТО, кафе. І нічого з цього не приносило радості і відчуття власного покликання. Паралельно я підтримував проєкти друзів, вступав у ситуативне партнерство, намагаючись намацати те саме – своє. Своє місце».

    Булатов відверто зізнався: незмінним залишалося лише його хоббі. Йдеться про подорожі на човні на острови й затоки річки Дніпра, нижче за течією від Києва.

    «Ольгин, Дикий, Стайки. Ми ходили з батьком на моторному човні «Прогрес 4»… З ранньої весни й до пізньої осені. Ночували в човнах під тентом або наметах. Періодично ставили цілий табір на період відпустки батьків. Червень, липень, серпень. Три місяці єднання з природою. Одним словом – суцільне дитяче щастя», – сказав він.

    Тепер Булатов у свої 42 роки повертається до витоків. Він сформував команду Mr.Sander, яка організовує сучасні табори для дітей та дорослих, а також розвиває екотуризм у форматі глемпінгу. Відкривають водноспортивний табір під Вишгородом, лісовий табір та глемпінг в етнографічному комплексі «Українське село».

    Дмитро Булатов – український політик і громадський активіст. Міністр молоді та спорту України (з 27 лютого 2014 по 2 грудня 2014). Один із лідерів Автомайдану, голова правління громадської організації «Соціально відповідальне суспільство». Посаду міністра молоді та спорту Булатов покинув у 2014 році, незабаром його мобілізували. Деякий час ексміністр провів у лавах збройних сил у зоні АТО, однак, зазнавши поранення, повернувся додому.

    Нагадаємо, гучну історію: Дмитра Булатова невідомі викрали 22 січня 2014 року. Кілька днів викрадачі били та катували активіста.

    30 січня його залишили в лісі під Києвом, після чого він дістався до найближчого населеного пункту і вийшов на зв’язок із близькими. Пізніше його госпіталізували в одну з приватних клінік Києва з численними травмами.

    За словами Булатова, викрадачі говорили з «російським акцентом» і допитували його на тему фінансування протестів в Україні.

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    Теги: нафтопродукти Київ діти робота табір Дмитро Булатов
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    У 42 – все змінити. Ексміністр Булатов розповів, як покинув роботу та взявся за дітей