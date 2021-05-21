У 42 – все змінити. Ексміністр Булатов розповів, як покинув роботу та взявся за дітей
Булатов зізнався, що останніми роками активно шукав своє призначення
Колишній міністр молоді та спорту України, один із лідерів Автомайдану Дмитро Булатов повністю змінив свою професійну діяльність: замість бізнесу займатиметься організацією дитячих водноспортивних таборів. Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
Булатов зізнався, що останніми роками активно шукав своє призначення: «У скарбничці мого підприємницького досвіду вже були нафтопродукти, СТО, кафе. І нічого з цього не приносило радості і відчуття власного покликання. Паралельно я підтримував проєкти друзів, вступав у ситуативне партнерство, намагаючись намацати те саме – своє. Своє місце».
Булатов відверто зізнався: незмінним залишалося лише його хоббі. Йдеться про подорожі на човні на острови й затоки річки Дніпра, нижче за течією від Києва.
«Ольгин, Дикий, Стайки. Ми ходили з батьком на моторному човні «Прогрес 4»… З ранньої весни й до пізньої осені. Ночували в човнах під тентом або наметах. Періодично ставили цілий табір на період відпустки батьків. Червень, липень, серпень. Три місяці єднання з природою. Одним словом – суцільне дитяче щастя», – сказав він.
Тепер Булатов у свої 42 роки повертається до витоків. Він сформував команду Mr.Sander, яка організовує сучасні табори для дітей та дорослих, а також розвиває екотуризм у форматі глемпінгу. Відкривають водноспортивний табір під Вишгородом, лісовий табір та глемпінг в етнографічному комплексі «Українське село».
Нагадаємо, гучну історію: Дмитра Булатова невідомі викрали 22 січня 2014 року. Кілька днів викрадачі били та катували активіста.
30 січня його залишили в лісі під Києвом, після чого він дістався до найближчого населеного пункту і вийшов на зв’язок із близькими. Пізніше його госпіталізували в одну з приватних клінік Києва з численними травмами.
За словами Булатова, викрадачі говорили з «російським акцентом» і допитували його на тему фінансування протестів в Україні.