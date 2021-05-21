Кращий за людину: американці показали роботу «далекобійного» автопілота

В США протестували безпілотну вантажівку. Півтори тисячі кілометрів вона проїхала значно швидше ніж професійний далекобійник

TuSimple – американський стартап, який розробляє системи автономного управління для магістральних тягачів – продемонстрував ефективність своєї технології. Для цього компанія відправила вантажівку з кавунами з Арізони в Техас.

Більшу частину шляху автомобіль проїхав на автопілоті. Допомога людини знадобилася лише на ділянках «першої і останньої милі».

Автопілот подолав 1450 кілометрів набагато швидше ніж професійний далекобійник. Зазвичай така поїздка займає приблизно добу. Тоді як вантажівка TuSimple упоралася трохи більше ніж за 14 годин. Тобто автопілот скоротив час подорожі на 10 годин, або на 42%.

За словами Тіма Райлі, президента Giumarra Companies, впровадження безпілотних технологій змінить правила гри в галузі і, головне, прискорить доставку продуктів у віддалені сільські громади і так звані продовольчі пустелі – райони з обмеженим доступом до свіжого м'яса, фруктів і овочів.

Свій автопілот TuSimple класифікує як систему четвертого рівня – втручання водія вимагається в дуже рідкісних випадках.

Датчики вантажівки сканують простір на 360 градусів навколо і «бачать» на кілометр вперед в будь-яку погоду. Обчислювальна платформа, на якій працює автопілот, обробляє до 600 трильйонів операцій на хвилину, скорочуючи час реакції електроніки в 15 разів, у порівнянні з людиною.