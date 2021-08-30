Ексміністр Афганістану працює кур’єром у Німеччині

Зараз колишній чиновник по чотири години на день вчить німецьку, щоб знайти кращу роботу

«Я був міністром і служив людям, а тепер я доставляю людям їжу і продукти – теж служу людям»

Колишній очільник міністерства комунікації Афганістану Сайєд Садаат переїхав до Німеччини, де зміг влаштуватися кур’єром. Історію перевтілення ексчиновника розповідає спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Голосу Америки».

Рік тому, коли ситуація в Афганістані почала стрімко погіршуватися, Сайєд Садаат взяв свої невеликі заощадження і переїхав до Німеччини. Гроші швидко закінчилися, а оскільки німецької колишній міністр не знав, пішов працювати туди, де взяли без знання мови – кур’єром.

«Працювати повинен кожен. Витрати, оренда, гроші на продукти. Потрібно працювати. Якщо одного разу ти був міністром, це не означає, що працювати більше не потрібно», – переконаний Сайєд Садаат.

Колишній чиновник тільки трохи говорить англійською, за рік йому не вдалося влаштуватися працювати відповідно до своєї кваліфікації. Зараз він по чотири години на день вчить німецьку, щоб знайти кращу роботу.

«Так, я був міністром і служив людям, а тепер я доставляю їжу і продукти – теж служу людям. Я міг би бути одним з тих корумпованих міністрів, вкрасти мільйони доларів, купити тут нерухомість, готелі тут або в Дубаї, як інші. Тоді мені б не довелося працювати. Але так мені радісно на душі, мені не доводиться відчувати себе винним», – каже він.

До слова, сходознавець та дипломат, який провів в Афганістані 10 років, пояснив причини масової евакуації громадян з країни, захопленої талібами.

Нагадаємо, таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі».