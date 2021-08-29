Телевізор, мініспідниці та іРhone. Радянський дипломат пояснив, чому афганці прагнуть втекти з країни

Сходознавець та дипломат, який провів в Афганістані 10 років, пояснив причини масової евакуації громадян з країни, захопленої талібами

Афганська молодь хоче злиняти якомога швидше з країни, як тільки закінчать навчання. Жити з мулами в тому політичному режимі, в якому перебуває Афганістан, неможливо. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив сходознавець, дипломат, доктор історичних наук Володимир Пластун.

«Ви думаєте, що ті, хто хотів полетіти з аеропорту, це тільки перекладачі були? Нічого подібного. Це були люди, які взагалі не можуть терпіти цю країну. Я з такими людьми спілкувався. Вони відкрито говорять: «Головне – злиняти!». До речі, в позаминулому році я був у Тегерані, спілкувався зі студентами. Там молодь говорить, що хоче злиняти якомога швидше з країни, як тільки закінчать навчання. Просто тому, що неможливо жити з мулами в тому політичному режимі, в якому перебуває країна. Люди хочуть дивитися телевізор, мати IPhone», – пояснив експерт.

Щодо питання можливих соціальних протестів, то вони в Афганістані завжди були і будуть, вважає Пластун.

«І за Бабрака Кармаля були протести (Бабрак Кармаль – 3-й глава Революційної ради Афганістану 1979-1986 рр. – «Главком»). По-моєму, тільки при Наджибуллі їх не було (Мохаммад Наджибулла – другий президент Афганістану, 1987-1992 рр – «Главком»). Я приїхав до Афганістану вперше у 1979 році. А після 1978 року, коли Таракі був при владі (Нур Мухаммед Таракі – громадський діяч, 1-й глава Революційної ради Афганістану, 12-й прем'єр-міністр – «Главком»), пам'ятаю, як поліціянти дуже жорстоко розганяли демонстрацію студенток із кабульського університету. Їх дуже сильно кийками побили, а дівчатка, між іншим, тоді активно в мініспідницях ходили. Просто потрібно чітко розділяти міське населення та сільське. Сільське населення не буде виходити протестувати. У сільській місцевості люди за своїми законами тисячі років ще будуть жити. Освіченіші люди і в таких містах як Кабул, Герат, Кундуз, будуть. А ось в Кандагарі навряд чи, тому що це пуштунська столиця», – сказав дипломат.

Також відомий сходознавець визначив секрет успіху «Талібану».

Нагадаємо, таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі».

Жительки Кабула провели першу акцію протесту за свої права з часу захоплення міста силами.

Згодом «Талібан» закликав жінок не виходити на вулицю «з міркувань безпеки».