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    Таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі»

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    Бойовики Талібану у Кабулі - Таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі»

    Бойовики Талібану у Кабулі

    Фото Рахмат Гул/АР

    Бойовики живцем спалили в Афганістані жінку, звинувативши її в невмінні готувати

    Бойовики Талібану живцем спалили молоду жінку на півночі Афганістану через несмачний обід. Про це розповіла правозахисниця, колишня суддя Наджла Аюбі, передає The New York Post.

    За словами Аюбі, дівчину змусили готувати для терористів, проте тим не сподобалися її кулінарні навички. Жертву звинуватили в тому, що вона «погано готувала», і вбили.

    Правозахисниця, яка втекла у США, збирає повідомлення про побиття, шмагання та інші насильницькі напади на жінок. Також вона дізналася, що таліби забирають жінок в секс-рабство, причому рабинь відсилають в сусідні з Афганістаном країни в трунах.

    Раніше в Афганістані командири Талібану зажадали від старійшин захоплених районів списки незаміжніх дівчат і жінок, щоб насильно видати їх заміж за своїх солдатів. Раніше норма стосувалася незаміжніх дочок у віці від 15 до 45 років, на цей час в рабство потрапляють і 12-річні діти.

    15 серпня таліби оголосили, що Афганістан повністю знаходиться під їх контролем. Це сталося після захоплення Кабула. Бойовикам вдалося підкорити більшу частину країни і всі великі міста за кілька тижнів. У той же день президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан. Керівництво державою перейшло до тимчасової ради, яка повинна буде передати владу Талібану.

    Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Тим часом у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    Теги: діти Афганістан смерть Талібан
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    Таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі»