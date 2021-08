Таліби спалили молоду жінку через «погане приготування їжі»

Бойовики Талібану живцем спалили молоду жінку на півночі Афганістану через несмачний обід. Про це розповіла правозахисниця, колишня суддя Наджла Аюбі, передає The New York Post.

За словами Аюбі, дівчину змусили готувати для терористів, проте тим не сподобалися її кулінарні навички. Жертву звинуватили в тому, що вона «погано готувала», і вбили.

Former Afghan judge Najla Ayoubi says she had to "flee" for her life from the Taliban after speaking in favour of women and women's rights.



She says she's spoken to hundreds of her fellow activists in Afghanistan and many of them are "in hiding".https://t.co/L3t5CE65aD pic.twitter.com/btj45ANiDm