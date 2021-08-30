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    Україна та ще 97 країн уклали угоду з талібами

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    Україна та ще 97 країн уклали угоду з талібами

    Угода з талібами була потрібна, аби продовжити евакуацію з Афганістану

    В цілому 98 країн світу оголосили про те, що уклали угоди з рухом «Талібан». Угоди дозволять державам продовжити евакуацію підданих і афганських союзників після встановленого радикалами на 31 серпня крайнього терміну виведення військ з країни. Про це повідомляється в спільній заяві про гарантії евакуації з Афганістану, опублікованому на офіційному сайті Державного департаменту США.

    У числі країн, які уклали угоди, значаться Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція, Швейцарія, Туреччина, а також Україна.

    «Ми всі прагнемо до того, щоб наші громадяни, співробітники і афганці, які працювали з нами, а також ті, хто перебуває в групі ризику, могли далі безперешкодно виїжджати за межі Афганістану», - йдеться в спільній заяві.

    У документі також наголошується, що держави отримали запевнення від талібів, що всім іноземним громадянам і будь-якого афганському громадянину, який має дозвіл на виїзд, буде дозволено пройти до пунктів відправлення і виїхати за межі Афганістану.

    У спільній заяві держав також говориться, що країни продовжать видавати документи на виїзд деяким афганцям, а таліби зобов'язуються не перешкоджати їх подорожі.

    «Ми приймаємо до відома публічні заяви талібів, які підтверджують це розуміння», - підкреслюється в документі.

    Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

    У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.

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    Теги: США Україна Талібан
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    Україна та ще 97 країн уклали угоду з талібами