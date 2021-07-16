Байден і Меркель не дійшли згоди щодо «Північного потоку-2» – Reuters

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель беруть участь у спільній пресконференції у Вашингтоні, США, 15 липня 2021 року

Вашингтон і Берлін мають різні оцінки щодо газогону «Північний потік-2» попри спільні позиції з багатьох інших питань

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свою суперечку щодо російського газопроводу «Північний потік-2», але погодились з тим, що Москві не можна дозволяти використовувати енергію як зброю для примушення сусідів. Про це пише Reuters.

«Хороші друзі можуть не погодитися», – сказав Байден журналістам після двох зустрічей з Меркель у Білому домі, додавши, що обидва лідери попросили свої команди розглянути практичні заходи, які вони можуть вжити разом, якщо дії Росії становитимуть загрозу.

Меркель заявила, що Росія може зіткнутися з санкціями ЄС, якщо порушить домовленість про продовження поставок газу через Україну.

Байден заявив, що висловив свої давні занепокоєння Меркель щодо газопроводу на 11 млрд доларів, який доставить газ з Арктики до Німеччини через Балтійське море, минаючи Україну та позбавляючи її цінних транзитних зборів.

Вашингтон наполягає, що треба знайти способи гарантувати, аби Росія не змогла використовувати газопровід, який завершено на 98%, для заподіяння шкоди Україні або іншим союзникам у Східній Європі. Як відомо, проєктом «Північний потік-2» керує російська державна енергетична компанія «Газпром» та її західні партнери.

Американські та німецькі чиновники працюють над виробленням рішення, яке б запобігло відновленню американських санкцій, але на цьому тижні стало ясно, що жодна угода не буде готова до зустрічі Байдена-Меркель.

Як вже повідомлялося, Меркель пригрозила «заходами» для РФ у разі порушення транзиту газу через Україну.

Також США і Німеччина домовилися спільно захищати союзників від «агресії Росії».

Нагадаємо, раніше у Берліні відбулася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години.До слова, Меркель обіцяє, що «Північний потік-2» не замінить український транзит.