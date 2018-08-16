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    Експерт попередив про хімічну загрозу на сході України

    • Розсилка
    Експерт попередив про хімічну загрозу на сході України

    На окупованому Донбасі є склади з хімікати, які ніхто не доглядає,- заявив Кшиштоф Патурей

    На Донбасі дійсно існують проблеми хімічної загрози. Про це у четвер на прес-конференції в Києві заявив директор Міжнародного центру з хімічного захисту та безпеки (ICCSS) у Варшаві Кшиштоф Патурей, передає УНН.

    «Не слід забувати, що схід України був одним із центрів хімічного виробництва в Україні, Україна є одним із найбільших хімічних виробників у Європі. Внаслідок конфлікту кілька об'єктів і установ довелось залишити (на непідконтрольних територіях – ред.). Є місця, склади з речовинами, хімікати, які ніхто не доглядає, вони не захищені. Тому існують реальні загрози щодо ситуації з хімічним питанням стороні на сході України», - заявив він. 

    Зі свого боку, координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба заявив, що організація «намагається донести всім сторонам, що хімічна загроза є дуже серйозним питанням».

    Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

    Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

    Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.

     

    ОБСЄ Донбас зброя завод Україна нацбезпека
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