Експерт попередив про хімічну загрозу на сході України



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На окупованому Донбасі є склади з хімікати, які ніхто не доглядає,- заявив Кшиштоф Патурей

На Донбасі дійсно існують проблеми хімічної загрози. Про це у четвер на прес-конференції в Києві заявив директор Міжнародного центру з хімічного захисту та безпеки (ICCSS) у Варшаві Кшиштоф Патурей, передає УНН.

«Не слід забувати, що схід України був одним із центрів хімічного виробництва в Україні, Україна є одним із найбільших хімічних виробників у Європі. Внаслідок конфлікту кілька об'єктів і установ довелось залишити (на непідконтрольних територіях – ред.). Є місця, склади з речовинами, хімікати, які ніхто не доглядає, вони не захищені. Тому існують реальні загрози щодо ситуації з хімічним питанням стороні на сході України», - заявив він.



Зі свого боку, координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Вайдотас Верба заявив, що організація «намагається донести всім сторонам, що хімічна загроза є дуже серйозним питанням».

Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.