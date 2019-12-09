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    Експерт пояснив, що буде з ядерним роззброєнням Північної Кореї

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    <p>Експерт-міжнародник, аналітик центру Ad Astra Анатолій Максимов</p> - Експерт пояснив, що буде з ядерним роззброєнням Північної Кореї

    Експерт-міжнародник, аналітик центру Ad Astra Анатолій Максимов

    Фото: Главком

    Анатолій Максимов проаналізував, які перспективи налагодження переговорного процесу щодо роззброєння та нові випробування ракет диктатором КНДР

    У пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20)  у понеділок, 9 грудня 2019 року, о 10:00 відбудеться пресконферецнія на тему: «КНДР: роззброєння знято з порядку денного?»

    Запрошені гості: Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, аналітик центру Ad Astra, який проаналізує заяви лідера КНДР щодо припинення процесу денуклеаризації, чому переговори між США та КНДР зайшли в глухий кут, які перспективи налагодження нового переговорного процесу щодо ядерного роззброєння Північної Кореї та нові випробування ракет диктатором КНДР.
    США Північна Корея ракета
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