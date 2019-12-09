Експерт пояснив, що буде з ядерним роззброєнням Північної Кореї



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Експерт-міжнародник, аналітик центру Ad Astra Анатолій Максимов Фото: Главком

Анатолій Максимов проаналізував, які перспективи налагодження переговорного процесу щодо роззброєння та нові випробування ракет диктатором КНДР

У пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у понеділок, 9 грудня 2019 року, о 10:00 відбудеться пресконферецнія на тему: «КНДР: роззброєння знято з порядку денного?»

Запрошені гості: Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, аналітик центру Ad Astra, який проаналізує заяви лідера КНДР щодо припинення процесу денуклеаризації, чому переговори між США та КНДР зайшли в глухий кут, які перспективи налагодження нового переговорного процесу щодо ядерного роззброєння Північної Кореї та нові випробування ракет диктатором КНДР.