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    Експерт спрогнозував курс гривні після завершення активних бойових дій

    Чому в Україні міцна гривня - Експерт спрогнозував курс гривні після завершення активних бойових дій
    Чому в Україні міцна гривня
    Фото: Главком

    Олексій Плотніков розповів, коли нормалізується економічна ситуація в Україні

    Економічна ситуація в Україні нормалізується впродовж тижня, коли припиняться обстріли і агресор почне відводити війська. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив економічний експерт Олексій Плотніков.

    За його словами, до стабілізації ситуації у держави є всі можливості тримати зафіксований курс гривні по відношенню до долара. Експерт припустив, що у найближчому майбутньому економіка України не зазнає сильних втрат, підстав до обвалу економіки немає. Плотніков також зазначив правильність дій Національного банку.

    «Нацбанк не друкує грошей, не йде на пряму емісію, як це було на початку 90-х, жодних непрофесіональних дій немає», – констатує він. За словами Плотнікова, в Україні є жорсткий зафіксований курс валют: навіть на чорному ринку він не відрізняється від офіційного разюче. «У нас є золотовалютний резерв, є підтримка західних урядів. Я вважаю, завдяки цій підтримці, а також заходам Кабміну і Нацбанку поточна ситуація є виграшною для гривні», – додав Плотніков.

    На його думку, курс гривні щодо долара втримається десь посередині між нинішнім офіційним курсом і курсом чорного ринку.

    Як повідомлялося, внаслідок жорстких санкцій у Росії обвалився курс рубля.

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    Теги: росія окупанти курс валют війна гривня Україна окупація #stoprussia
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    Експерт спрогнозував курс гривні після завершення активних бойових дій