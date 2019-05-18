Експерт з протоколу розказав, чи встигнуть іноземні гості на інавгурацію Зеленського



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Експерт-протоколіст Юрій Ладний

За словами Ладного, запрошувати іноземних гостей потрібно хоча б за 3-5 днів до дати інавгурації

Українська сторона не зобов’язана запрошувати іноземних гостей на церемонію приведення до влади новообраного президента. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав дипломат, екс-заступник глави АП - керівник управління державного протоколу і церемоніалу, екс-керівник протоколу прем'єр-міністра Віктора Януковича Юрій Ладний.

«Запрошувати іноземних гостей – це даність традиції, а не нормам закону чи протоколу. Це бажання української сторони продемонструвати, що іноземні лідери готові розвивати стосунки з нашою державою, з новим главою. Багато президентів інших країн не запрошують на церемонію інавгурації представників інших країн, обмежуючись колишніми президентами, прем’єрами та спікерами. Тому інавгурацію можна робити і за відсутності іноземних лідерів», - наголосив протоколіст.

Ладний уточнив, що чіткої регламентації немає, але бажано дотримуватися розумних термінів: запрошувати гостей не пізніше, ніж за 3-5 днів до дати інавгурації. «Запрошувати сьогодні на завтра чи післязавтра не можна. Іноземним гостям треба планувати перельоти, робочі графіки», - пояснює екперт.

«Якщо ж йдеться про запрошення наших екс-президентів, то я думаю, наш новообраний глава держави за наявності волі та бажання зможе особисто зателефонувати першому, другому, третьому та п’ятому президентам, щоб їх запросити. Якщо ж ідеться про інших учасників – колишні прем’єри, депутати, - то це має робити команда новообраного президента», - зазначив Ладний.

Також екс-посадовець пояснив, хто і як визначає посадову особо іноземної держави, яку запрошують.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня. Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.

Станом на вечір 17 травня з'явилася інформація про те, що в інавгурації президента Володимира Зеленського візьмуть участь п’ять очільників європейських країн: це президент Грузії Саломе Зурабішвілі, президент Латвії Раймондс Вейоніс, Литви - Даля Грібаускайте, Естонії - Керсті Кальюланд, Угорщини - Янош Адер.