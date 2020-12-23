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    Michelin виправив публікацію з «російським» борщем

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    Мішлен виправив помилку в кулінарному гіді і прибрав фразу, що борщ це російська страва&nbsp; - Michelin виправив публікацію з «російським» борщем
    Мішлен виправив помилку в кулінарному гіді і прибрав фразу, що борщ це російська страва 
    Фото з відкритих джерел

    Розпочато роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах

    Французька компанія Groupe Michelin вибачилася за те, що у своєму кулінарному гіді московськими ресторанами назвала український борщ стравою російської кухні. Отже, Мішлен виправив цю помилку.
    Про це повідомило посольство України у Франції 23 грудня.

    «І про борщ. Вчора, отримавши новину про запуск Мішленівського гастрогіду по московських ресторанах, у яких готують український борщ, ми довго спілкувались із нашими контактами у Groupe Michelin. Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за «гастрономічну необачність з неочікуваною політичною конотацією», - заявили в посольстві.

    Первинна версія пресрелізу, у якій ішлося про «емблематичні національні перші страви російської кухні – борщ та рассольнік», після звернення посольства виправлена.

    «Тепер «на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях», - процитувало посольство новий текст у публікації Groupe Michelin.

    У посольстві також повідомили, що розпочали роботу над Мішленівським гастрономічним гідом по київських ресторанах.

    «У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!» - наголосили українські дипломати.

    Раніше стало відомо, що французька компанія у сфері оцінки елітних закладів громадського харчування Groupe Michelin у своїй публікації про московські ресторани вказала, що борщ представляє російську національну традицію.

    Також нагадаємо, що документалка про борщ отримала спеціальну нагороду європейської премії.

    На початку грудня Главком писав, що навіть у Токіо продається українська заправка для борщу.

    Крім того борщу повернули українську «прописку» в турецькій Вікіпедії.

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    Теги: Росія історія Франція їжа посольство ресторан Україна харчування
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