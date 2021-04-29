Експомічник держсекретаря США побоюється перерозподілу власності між «старими» і «новими» олігархами

Україна має пройти шлях, який покоління тому пройшли країни Балтії та Польща

Дотримання законності має стати головною вимогою в процесі обмеження впливу олігархів. Насамперед це стосується загрози перерозподілу бізнесу та медіа. Про це заявив колишній помічник держсекретаря США Деніел Фрід під час Київського безпекового форуму.

«Коли Україна буде позбавлятися від контролю олігархів, ключове, щоб медіа і економіка не почали працювати на користь інших олігархів або на користь держави, а на користь верховенства права», – завив Деніел Фрід.

За його словами, російська агресія буде «довготривалою» проблемою, оскільки президент РФ Путін не зупиниться. Проте Україна має розв'язати і внутрішні проблеми та пройти шлях, який покоління тому пройшли країни Балтії та Польща.

«Є виклики і проблеми, які не стосуються тиску Кремля, – нерозв'язані питання трансформації України... Це критичні виклики», – заявив Фрід.

«Патріоти захистили Україну від російської агресії ще 2014 року, і це дало українцям час запустити розвиток країни. Безпека починається вдома. Якщо Україна стане багатшою, якщо буде забезпечено верховенство права, якщо ви позбудетеся контролю олігархів, Україна розвиватиметься – як республіканці, так і демократи підтримають Україну», – пообіцяв Фрід.

Деніел Фрід – експерт американського аналітичного центру Atlantic Council, заснованого в 1961 році при Організації Північноатлантичного договору (НАТО). До 2017 року координував санкційну політику Державного департаменту США.