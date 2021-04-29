Путін готовий обговорити з Зеленським «двосторонні відносини»

Речник Путіна вкотре наголосив, що про Донбас президенту України треба говорити з «Донбасом»

Президент Російської Федерації Володимир Путін готовий сісти за стіл переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Він згоден обговорювати двосторонні відносини.

Як пишуть російські ЗМІ, про це повідомив сьогодні прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

«Що ми маємо: перше, це пропозиція пана Зеленського президенту Путіну поговорити про врегулювання на Донбасі. Відповідь президента Путіна, що про це треба говорити з «Донбасом», а не з Росією, і запрошення Зеленському приїхати в Москву і поговорити про двосторонні відносини, якщо він цього бажає. Як будуть далі формулюватися пропозиції з боку Києва, ми не знаємо», - розповів він в ефірі одного із телеканалів РФ.

«Путін готовий сісти і поговорити з Зеленським про двосторонні відносини», – сказав Пєсков.

Напередодні у Кремлі пояснили, чому Путін не бере трубку, коли телефонує Зеленський. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров розповів, що у Путіна навідріз відмовляються говорити з очільником України щодо питань Донбасу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Путін відреагував на цю пропозицію. Він зазначив, що готовий зустрітися із Зеленським у будь-який час, але у Москві і без обговорень питання окупації Криму.

Згодом стало відомо, що Зеленський доручив очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку організувати зустріч з Путіним.

Зрештою Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з російським президентом. Він хоче провести переговори у Ватикані.

Їх затримали в Іркутську, Краснодарі, Саратові, Тамбові, Тюмені, Читі, Анапі Краснодарського краю, Пущино Московської області, Переславлі-Залєському Ярославської області. І вони нібито займалися підготовкою вибухів. Додамо, що сьогодні російські ЗМІ повідомили про затримання «прихильників української спільноти»



