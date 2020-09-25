В Україні обвалилися закупівельні ціни на соняшникову олію



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Очікується, що виробники зменшать продажі, щоб обмежити падіння цін на соняшникову олію найближчим часом

Ціни на соняшник за два дні обвалилися з 14600-14800 грн/т до 13900-14000 грн/т

В Україні закупівельні ціни на соняшник за два дні обвалилися з 14600-14800 грн/т до 13900-14000 грн/т (495 $/т) з доставкою на завод. Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржі ГрейнТрейд, пише agronews.ua.

Зазначається, що виробники, які очікували рівня цін 15000-15500 грн/т, знову зменшать продажі, що обмежить падіння цін на соняшникову олію найближчим часом.

Різке подорожчання рослинних олій у вересні 2020 року до рекордних рівнів на тлі стабільних світових балансів та сезонного нарощування пропозицій мало в основі спекулятивну складову.

Збільшення продажів за високими цінами різко обвалило ціни попиту і вчора падіння ф’ючерсів на рослинні олії на біржах Китаю прискорилося. В Даляні ф’ючерси на пальмову олію впали на 4,2%, на соєву – на 3,7%, що призвело до обвалу інших світових бірж.

Ф’ючерси на пальмову олію на біржі в Малайзії з початку тижня впали на 7,7% до 2861 рінггитів/т або 689 $/т на прогнозах збільшення виробництва у вересні та зниження попиту.

Ф’ючерси на соєву олію в США вчора впали ще на 2% до 711 $/т, втративши з понеділка попереднє двотижневе зростання або 9,7% ціни.

Біржове падіння одразу вплинуло на фізичні ринки, де покупці зупинили закупівлі в очікуванні подальшого зниження цін.

Ціни на українську соняшникову олію цього тижня впали на 80-100 $/т слідом за іншими рослинними оліями. Найбільше подешевшали поставки листопада-грудня та 1 кв 2021р, ціни на які знизилися з 1000 $/т FOB нижче психологічного рівня 900 $/т FOB.

Як повідомлялося 10 вересня, Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 маркетингового року (вересень 2019-серпень 2020).