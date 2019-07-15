Ексрегіонала Іванющенка повернули в розшук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Іванющенко (Юра Єнакієвський) Фото: Главком

На початку липня з'явилася інформація, що Іванющенко повернувся в Україну

Колишнього соратника Віктора Януковича, ексдепутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка повернули до бази розшукуваних осіб. Про це йдеться на сайті МВС.

На сайті МВС говориться, що Іванющенка підозрюють за ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт), ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.5 ст.189 (Вимагання).

Нагадаємо, 2 липня у МВС повідомили, що Іванющенко більше не в розшуку. Причина - закриття кримінального провадження.

Згодом волонтер Роман Синіцин розповів Главкому, що Іванющенко (Юра Єнакієвський) повернувся у Київ.

Після того, у ГПУ заявили, що екс-депутата потрібно повернути у розшук. Крім того, Генеральна прокуратура просила поновити розшук партнера Іванющенка по одеському бізнесу Івана Аврамова.

Як відомо, Верховний Суд закрив всі кримінальні провадження щодо Юрія Іванющенка у березні 2017 року. У листопаді 2017 року Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування санкцій стосовно колишнього народного депутата України Юрія Іванющенка.

Нагадаємо, міжнародна неурядова, некомерційна організація Amnesty International заявила, що за 5 років немає жодного відчутного прогресу в розслідуваннях справ Майдану.