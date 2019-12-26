Електронні лікарняні зекономлять державі до 4 млрд грн на рік – Мінсоцполітики



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На 2020 рік передбачили 27 мільярдів гривень на Фонд соціального страхування, з якого виплачуються кошти за лікарняні

Кабінет міністрів України планує запустити сервіс електронних лікарняних. Очікується, що вони дозволять державі економити 1-4 мільярди гривень витрат на рік.

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль під час брифінгу 26 грудня, передає прес-служба уряду.

«Також плануємо до квітня 2020 року запровадити електронний лікарняний, що дозволить заощадити державі від 1 до 4 млрд грн», — повідомив Коваль.

В уряді повідомили, що на 2020 рік передбачили 27 мільярдів гривень на Фонд соціального страхування, з якого виплачуються кошти за лікарняні. Там вважають, що ситуація, коли на виплату лікарняних не буде вистачати коштів, повторюватися не повинна.

Раніше в уряді анонсували можливість закриття лікарняного онлайн. Разом з цим, в уряді планують скасувати медичні довідки, зокрема ті, які вимагають при наймі на роботу або, наприклад, для відвідин басейнів.

27 листопада в уряді ухвалили рішення виділити додаткові 1,4 мільярда гривень на Фонд соціального страхування.

20 листопада у Фонді соціального страхування повідомили, що тимчасово зупинили лікарняні та декретні виплати через закінчення кошторисних призначень.

«На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн», — заявили у пресслужбі.

Згодом у Мінсоцполітики цю заяву спростували.