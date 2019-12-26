В Україні вперше за 15 років провели трансплантацію серця



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Операцію провела спільна бригада Інституту серця і Ковельської районної лікарні Фото: Ковельське МТМО

Лікарі успішно провели трансплантацію серця пацієнту з вираженою дилатаційною кардіоміопатією

У Ковельській районній лікарні спільно з лікарями київського Інституту серця провели трансплантацію серця — вперше в Україні за останні 15 років.

Про це повідомив керівник Інституту серця Борис Тодуров, який брав участь в операції.

«Трансплантація серця. Після 15-річної перерви ми це зробили. Спільна бригада Інституту Серця і Ковельської районної лікарні. Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце. Різдво для деяких стало справді другим народженням», — написав він.

У Ковельській лікарні розповіли, що лікарі успішно провели трансплантацію серця пацієнту з вираженою дилатаційною кардіоміопатією.

Дилатаційна кардіоміопатія — захворювання міокарду з вираженим порушенням насосної функції серця та розширенням обох шлуночків. Можливими причинами є: зловживання алкоголем, зміни в організмі при вагітності та пологах, вплив інфекції, зокрема вірусів, токсичних факторів, а також імунні зсуви в організмі.