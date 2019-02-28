Енергосистема України працює без двох атомних блоків



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Хмельницька АЕС Фото: UkrMedia

На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС четверта доба поточного ремонту, на енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 96-а доба середнього планового ремонту

Станом на 28 лютого в роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає прес-служба «Енергоатому».

«На енергоблоці № 3 Запорізької АЕС четверта доба поточного ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 96-а доба середнього планового ремонту. Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 980 МВт, РАЕС — 2 810 МВт, ЮУАЕС — 2 615 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт», — йдеться у повідомленні.

За даними «Енергоатому», минулої доби, 27 лютого, станціями вироблено 275,89 млн кВт-г електроенергії.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 0,07 млн кВт-г електроенергії.

Також у відомстві додали, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.

Нагадаємо, енергоблок № 1 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення капітального планового ремонту.

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.

Джерело: УНН