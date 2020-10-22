Епідеміолог: З усіх пацієнтів під ШВЛ виживають лише 12%



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Кравченко пояснив, що навіть повне забезпечення кисню для хворого – не завжди рятує життя від коронавірусу

Сергій Кравченко: ШВЛ – не завжди порятунок

Військовий епідеміолог Сергій Кравченко оцінив спроби уряду зупинити епідемію коронавірусу в Україні.

Фахівець, який очолює Національну медичну спілку, в інтерв'ю «Главкому» зазначив, що головна проблема нині полягає в тому, що «замість запобігти і зупинити ланцюг поширення, влада зосередилася на способах лікування».

«Коронавірус – це чума XXI століття. І насправді нас чекає катастрофа. У нас немає ліків і немає профілактики. Мобільні шпиталі, пристосовані під них приміщення або навіть надувні модулі, – це порожні спроби показати боротьбу з пандемією. Шпиталь – це, перш за все, працівники, а не технічна і медикаментозна база. Працівники, які виконують конкретне завдання. З самого початку пандемії я пропонував уряду організувати мобільні шпиталі для пацієнтів з легкою формою. Але, замість запобігти і зупинити ланцюг поширення, влада зосередилася на способах лікування», – зазначив лікар.

Крім того, Кравченко пояснив, що навіть повне забезпечення кисню для хворого – не завжди рятує життя від коронавірусу.

«Додаткові місця в лікарнях нічого не дадуть. В Україні всього 270 727 ліжко-місць. Із них тільки 13 тисяч придатні для пацієнтів з особливо важкою і небезпечною інфекцією, які потребують методів неінвазивної оксигенації – ліжко з кисневою магістраллю, по якій подається дихальна суміш, або ліжко, забезпечене кисневим концентратором. Тобто такі, до яких можна приєднати апарати ШВЛ. І, щоб ви розуміли, з усіх пацієнтів під ШВЛ виживають лише 12%, так що і цей апарат не завжди порятунок», – наголосив медик.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 18 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 4 766 людей.

Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

Крім того, в Україні лікарняні ліжка для хворих на коронавірус вже заповнені на 62,3%, – МОЗ.