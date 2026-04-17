«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі

Підопічні Ігоря Костюка перемогли після двох поразок поспіль в УПЛ

Київське «Динамо» обіграло «Зорю» (3:1) в 24-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Динамо» виходило на матч проти «Зорі» на тлі двох поразок в чемпіонаті і звісно хотіло перервати цю неприємну серію. Оптимізму киянам додавало і повернення після дискваліфікації кращого бомбардира команди Матвія Пономаренка.

Втім, матч для «Динамо» розпочався невдало. На 8-й хвилині у власному штрафному Пономаренко зачепив ногу Слесаря і арбітр зустрічі Максим Козиряцький без вагань призначив пенальті. Вирок з позначки холоднокровно виконав Будківський. Згодом він же міг оформлювати дубль, але головою завдав удару над воротами.

На 18-й хвилині кияни відігралися. Бражко віддав майстерний пас у розріз на Шапаренка, а той відпасував на Пономаренка, який ідеально пробив поміж ніг Турбаєвському. За кілька хвилин Матвій мав робити дубль, однак в останній момент Кушніренко встиг заблокувати його удар.

Другий м’яч «Динамо» мало забивати ще до перерви. Але спочатку удар злету Шапаренка ногою парирував Турбаєвский. А потім арбітр за допомогою VAR скасував гол Буяльського через офсайд у Пономаренка.

У другому таймі команда Костюка все ж довела свою перевагу. Дуже хотів відзначитись Бражко. На 48-й хвилині він бив впритул, однак влучив у голкіпера «Зорі». Минуло 15 хвилин і Бражко вже без перешкод вивів киян вперед, реалізувавши пенальті за гру рукою Попари.

Майже одразу Редушко зробив рахунок 3:1 на користь «Динамо». Це Волошин подав у штрафну, а Редушко розкішно пробив без шансів для Турбаєвського. Вже у компенсований час мав забивати Герреро – цього разу воротар «Зорі» зіграв надійно.

Команда Костюка оформила камбек 3:1, набрала 44 очки і піднялась на 4-е місце в УПЛ, посунувши «Металіст 1925» на п’яту позицію. «Зоря» залишилась на 8-му рядку турнірної таблиці.

