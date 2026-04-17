«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі

glavcom.ua
фото: УПЛ

Підопічні Ігоря Костюка перемогли після двох поразок поспіль в УПЛ

Київське «Динамо» обіграло «Зорю» (3:1) в 24-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Динамо» виходило на матч проти «Зорі» на тлі двох поразок в чемпіонаті і звісно хотіло перервати цю неприємну серію. Оптимізму киянам додавало і повернення після дискваліфікації кращого бомбардира команди Матвія Пономаренка.

Втім, матч для «Динамо» розпочався невдало. На 8-й хвилині у власному штрафному Пономаренко зачепив ногу Слесаря і арбітр зустрічі Максим Козиряцький без вагань призначив пенальті. Вирок з позначки холоднокровно виконав Будківський. Згодом він же міг оформлювати дубль, але головою завдав удару над воротами.

На 18-й хвилині кияни відігралися. Бражко віддав майстерний пас у розріз на Шапаренка, а той відпасував на Пономаренка, який ідеально пробив поміж ніг Турбаєвському. За кілька хвилин Матвій мав робити дубль, однак в останній момент Кушніренко встиг заблокувати його удар.

Другий м’яч «Динамо» мало забивати ще до перерви. Але спочатку удар злету Шапаренка ногою парирував Турбаєвский. А потім арбітр за допомогою VAR скасував гол Буяльського через офсайд у Пономаренка.

У другому таймі команда Костюка все ж довела свою перевагу. Дуже хотів відзначитись Бражко. На 48-й хвилині він бив впритул, однак влучив у голкіпера «Зорі». Минуло 15 хвилин і Бражко вже без перешкод вивів киян вперед, реалізувавши пенальті за гру рукою Попари.

Майже одразу Редушко зробив рахунок 3:1 на користь «Динамо». Це Волошин подав у штрафну, а Редушко розкішно пробив без шансів для Турбаєвського. Вже у компенсований час мав забивати Герреро – цього разу воротар «Зорі» зіграв надійно.

Команда Костюка оформила камбек 3:1, набрала 44 очки і піднялась на 4-е місце в УПЛ, посунувши «Металіст 1925» на п’яту позицію. «Зоря» залишилась на 8-му рядку турнірної таблиці.   

Нагадаємо, харківський «Металіст 1925» впевнено переграв рівненський «Верес» (4:0) у перенесеному матчі15-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: ФК «Динамо» ФК «Зоря» УПЛ

Читайте також

На «Шахтар» Турана очікує складний квітень
«Шахтар» «зливатиме» Лігу конференцій? Чому Туран дуже ризикує, граючи на два фронти
3 квiтня, 12:38
Денис Шурман працював із системою VAR у Житомирі
Арбітри матчу «Полісся» – «Динамо» пройшли поліграф: журналіст розкрив результат
17 березня, 18:08
У першому колі «біло-сині» не втримали перемогу над «Олександрією»
«Олександрія» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 21 туру УПЛ Реклама
19 березня, 11:22
Столичний гранд покращив фінансове становище
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
19 березня, 15:33
Харків'яни впевнено переграли аутсайдера
«Металіст 1925» легко розібрався з «Полтавою» в УПЛ
19 березня, 20:10
«Поліські вовки» забили чотири м'ячі без відповіді
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17
У першому колі «біло-сині» були сильнішими
«Металіст 1925» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 23 туру УПЛ Реклама
11 квiтня, 12:38
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
13 квiтня, 16:25
Петер Ітодо (ліворуч) приймає вітання одноклубників
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30

Новини

19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі
«Динамо» оформило камбек в матчі з «Зорею» і піднялося на четверте місце в Прем'єр-лізі
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
«Ніхто не нарікає на умови». Олімпійський призер Насібов – про тренування під час війни
Андрій Шевченко розповів, коли ухвалять рішення по новому тренеру збірної
Андрій Шевченко розповів, коли ухвалять рішення по новому тренеру збірної
Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
