Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства

glavcom.ua
Вітчизняні клуби та асоціація вирішили співпрацювати
фото: УАФ

Функціонери вирішили об'єднати зусилля задля покращення рівня арбітражу

У столичному Будинку футболу відбулася зустріч керівництва Української асоціації футболу з представниками колективів вітчизняної Премєр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Зібрання ініціював президент асоціації Андрій Шевченко після звернення житомирського «Полісся» з вимогою усунути пожиттєво від суддівства арбітра Дениса Шурмана. Публічну заяву «поліських вовків» підтримала низка клубів УПЛ. Розвиток арбітражу й став центральною темою зустрічі.

У перемовинах взяли участь представники 15 клубів. На думку технічного директора УАФ Ігоря Дедишина, стратегічних розбіжностей між асоціації та клубами щодо реформи арбітражу немає. Тож вони вирішили створити спільну роботу групу.

«До складу робочої групи увійшли президент Української Прем'єр-ліги та представники футбольних клубів «Верес» (Рівне), «Динамо» (Київ), «Кривбас» (Кривий Ріг), «Оболонь» (Київ) і «Полісся» (Житомир). Усі клуби підтримали це рішення» , – розповів президент УПЛ Євген Дикий.

Перше засідання робочої групи заплановане на понеділок, 20 квітня. Конкретні напрацювання мають з'явитися у стислі терміни, оскільки далі їх мають розглянути та обговорити клуби та УАФ. Проміжні підсумки роботи групи підведуть через два місяці.

Лист «Полісся» УАФ

Скандалом обернувся матч 19-го туру Прем'єр-ліги проти столичного «Динамо». Головний арбітр Микола Балакін і судді VAR Денис Шурман і Семен Шлончак ухвалили кілька контроверсійних рішень. Наприклад, оборонець столичного гранда Біловар не отримав червону картку за грубий фол проти житомирянина Емерллаху.

«Вказані рішення є грубими помилками, що мали прямий і визначальний вплив на результат матчу, що позбавили ігрової та чисельної переваги ФК «Полісся» у матчі з прямим конкурентом. У зв’язку з викладеним вище, а також беручи до уваги професійну оцінку, надану Головним експертом з арбітражу, просимо відсторонити від суддівської діяльності Дениса Шурмана – пожиттєво», – йдеться в зверненні Буткевича та Усика.

Події після поєдинку «Полісся» – «Динамо»

«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Поліссям» (2:1) із дублем Пономаренка. Проте, тренерський штаб і керівництво житомирян залишилося незадоволеним роботою суддівської бригади. Зокрема, головний тренер «поліських вовків» Руслан Ротань переконаний, що його підопічні здобули би перемогу за відсутності помилок рефері.

Як наслідок, президент УАФ Андрій Шевченко розкритикував арбітраж у Прем'єр-лізі. Очільник вітчизняного футболу розгніваний рівнем суддівства в елітному дивізіоні. Асоціація розпочала службові розслідування щодо деяких арбітрів і представників профільного комітету.

До слова, Балакін і Шурман нібито пройшли дослідження на «детекторі брехні» після скандального поєдинку. За словами коментатора Віктора Вацка, попередня змова суддів із зацікавленими особами не підтвердилася. Також вони не отримали фінансової вигоди від рішень.

Тим часом ПФЛ анонсувала створення Третьої ліги в Україні. За словами очільника організації, наразі формують робочу групу в аматорському та професіональному футболу. Вона працюватиме над форматом змагань та іншими деталями проєкту.

