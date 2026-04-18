«Металіст 1925» в компенсований час дотиснув «Кудрівку» і повернув собі четверте місце в Прем'єр-лізі

Святослав Василик
Лише у компенсований час «Металіст 1925» зумів забити єдиний м’яч у матчі із «Кудрівкою»
фото: УПЛ

Переможний м’яч Мба забив на 90+1 хвилині

Харківський «Металіст 1925» обіграв «Кудрівку» (1:0) у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Команда Младена Бартуловича продовжує суперечку з «Динамо» за четверте місце, в якій очки втрачати вкрай небажано. Тож проти «Кудрівки», яка бореться за виживання, харківська команда розраховувала лише на перемогу. 

До перерви команди зіграли у дуже простий футбол, де атаки зводились до навісів з флангів до штрафних. Запам’ятався також непоганий удар здалеку  хавбека «Кудрівки» Морозка, який парирував Варакута.

У другому таймі якість гри не змінилася, хіба що м’яч стала більше контролювати харківська команда. Єдине, що зумів витиснути «Металіст 1925» з переваги – це момент Петера, чий удар ногами відбив Караващенко.

Усе йшло до безгольової нічиєї, але вже в компенсований час Калюжний продерся до центральної зони на межі штрафного, де залишив м’яч під удар Мба, а той влучно пробив під праву стійку.

1:0 – важка і дуже важлива перемога «Металіста 1925», який набрав 44 очки і повернув собі четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. «Кудрівка» залишається в зоні перехідних матчів на 13-й позиції.

Нагадаємо, черкаський ЛНЗ програв «Колосу» (0:1) у виїзному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги і може втратити лідерство в чемпіонаті.

Юнацька збірна України з хокею обіграла Словенію на старті Чемпіонату світу
«Буковина» вперше за 32 роки повернулася в елітний дивізіон чемпіонату України з футболу
Світоліна програла Муховій і не зуміла вийти у фінал турніру у Штутгарті
Костюк вийшла у фінал турніру у Руані, в якому зустрінеться з сенсаційною Подрез
Українка Подрез стала фіналісткою свого дебютного турніру WTA в Руані
