ЛНЗ несподівано програв «Колосу» і може втратити лідерство в Прем'єр-лізі

Святослав Василик
Святослав Василик
«Колос» мінімально переміг ЛНЗ в матчі 24-го туру УПЛ
У Ковалівці усе вирішив ранній гол Кане

Черкаський ЛНЗ програв «Колосу» (0:1) у виїзному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Після успішного матчу проти «Шахтаря» (2:2) команда Пономарьова мала намір продовжити свою безпрограшну серію. У свою чергу «Колос» також не поступався вже 4 поєдинки поспіль і не збирався просто так віддавати гостям з Черкас три очки.

Свої серйозні наміри господарі підтвердили вже на 7-й хвилині. Дідик на рівному місці обрізався на власній половині поля, й дозволив Климчуку та Кане організувати атаку. Нападник «Колоса» пройшов Драмбаєва й технічно поцілив у лівий кут.

Повівши в рахунку, господарі взяли гру під свій контроль, змушуючи суперників бігати без м'яча. Фактично єдина продумана атака гостей призвела до взяття воріт, коли Драмбаєв замкнув подачу Кузика на дальній стійці. Однак гол скасували через офсайд.

Після перерви обидві команди намагалися атакувати, але їхнім спробам бракувало гостроти. На важкому від дощу полі гравцям було складно комбінувати, а дальні удари виходили дуже невлучними. Єдиний по-справжньому гольовий момент ЛНЗ створив вже наприкінці гри, коли Авуду класно приклався злету, однак його удар заблокував хтось з гравців «Колоса».

У підсумку «Колос» мінімально переграв ЛНЗ, набрав 37 пунктів і піднявся на 6-е місце. У команди Пономарьова залишилось 51 очко і позиція лідера чемпіонату. Втім, вже 20-го квітня «Шахтар» може обійти ЛНЗ, якщо не програє ЛНЗ.

Нагадаємо, київське «Динамо» обіграло «Зорю» (3:1) в 24-му турі української Прем'єр-ліги і піднялося на четверте місце в турнірній таблиці.

