«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги

Творцем перемоги став африканський форвард команди

Харківський «Металіст 1925» впевнено переграв рівненський «Верес» (4:0) у 15-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок розпочався ще 7 грудня минулого року. Тоді команди зустрілися в Житомирі. Проте, на 20-й хвилині зустрічі арбітр остаточно зупинив матч після того, як на стадіоні втретє зникло освітлення.

Долю поєдинку вирішували «в кабінетах». Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу затвердив мирову угоду між клубами. Рівняни перестали наполягати на технічній поразці для «Металіста 1925», а харків'яни погодилися змінити стадіон.

На рестарті поєдинку підопічні Младена Бартуловіча повели в рахунку. Ітодо перед штрафним «Вереса» прийняв м'яч, переграв Харатіна та потужно пробив у верхній кут. Горох врятувати рівнян не зумів.

Під кінець першого тайму команди обмінялися моментами. На постріл харків'янина Аревало в голкіпера номінальні гості відповіли ударом Ндукве в кіпера. А на старті другої половини не переграв Гороха Загберджа.

Запитання щодо переможця протистояння зняв той же Ітодо. Нігерійський нападник забив «Вересу» двічі впродовж п'яти хвилин. Спершу він із центру штрафного замкнув простріл Антюха, а потім утік лівим флангом у контратаці, накрутив оборонців і розрядив «гармату» в дальній кут.

Після такого сольного виступу фінальні півгодини матчу перетворилися на формальність. Та під завісу поєдинку остаточний рахунок встановив Мба, замкнувши ближню стійку після передачі Калюжного. Як наслідок, «Металіст 1925» повернувся на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ (39 очок). Тим часом «Верес» залишився десятим (27 пунктів).

До слова, напередодні УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 23-го туру. Нагорода серед футболістів дісталася оборонцю луганської «Зорі» Андерсону Джордану. А от серед фахівців визнання отримав керманич «Металіста 1925» Бартуловіч.

Тим часом ПФЛ анонсувала створення Третьої ліги в Україні. За словами очільника організації, наразі формують робочу групу в аматорському та професіональному футболу. Вона працюватиме над форматом змагань та іншими деталями проєкту.