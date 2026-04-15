Головна Новини
search button user button menu button

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Петер Ітодо (ліворуч) приймає вітання одноклубників
фото: ФК «Металіст 1925»

Творцем перемоги став африканський форвард команди

Харківський «Металіст 1925» впевнено переграв рівненський «Верес» (4:0) у 15-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок розпочався ще 7 грудня минулого року. Тоді команди зустрілися в Житомирі. Проте, на 20-й хвилині зустрічі арбітр остаточно зупинив матч після того, як на стадіоні втретє зникло освітлення.

Долю поєдинку вирішували «в кабінетах». Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу затвердив мирову угоду між клубами. Рівняни перестали наполягати на технічній поразці для «Металіста 1925», а харків'яни погодилися змінити стадіон.

На рестарті поєдинку підопічні Младена Бартуловіча повели в рахунку. Ітодо перед штрафним «Вереса» прийняв м'яч, переграв Харатіна та потужно пробив у верхній кут. Горох врятувати рівнян не зумів.

Під кінець першого тайму команди обмінялися моментами. На постріл харків'янина Аревало в голкіпера номінальні гості відповіли ударом Ндукве в кіпера. А на старті другої половини не переграв Гороха Загберджа.

Запитання щодо переможця протистояння зняв той же Ітодо. Нігерійський нападник забив «Вересу» двічі впродовж п'яти хвилин. Спершу він із центру штрафного замкнув простріл Антюха, а потім утік лівим флангом у контратаці, накрутив оборонців і розрядив «гармату» в дальній кут.

Після такого сольного виступу фінальні півгодини матчу перетворилися на формальність. Та під завісу поєдинку остаточний рахунок встановив Мба, замкнувши ближню стійку після передачі Калюжного. Як наслідок, «Металіст 1925» повернувся на п'яте місце в турнірній таблиці УПЛ (39 очок). Тим часом «Верес» залишився десятим (27 пунктів).

До слова, напередодні УПЛ назвала найкращих гравця і тренера 23-го туру. Нагорода серед футболістів дісталася оборонцю луганської «Зорі» Андерсону Джордану. А от серед фахівців визнання отримав керманич «Металіста 1925» Бартуловіч.

Тим часом ПФЛ анонсувала створення Третьої ліги в Україні. За словами очільника організації, наразі формують робочу групу в аматорському та професіональному футболу. Вона працюватиме над форматом змагань та іншими деталями проєкту.

Читайте також:

Теги: ФК «Металіст 1925» УПЛ ФК Верес НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua