  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ердоган їде в Москву на переговори з Путіним

    • Розсилка
    <span>Путін і Ердоган 8 квітня зустрінуться у Москві&nbsp;</span> - Ердоган їде в Москву на переговори з Путіним
    Путін і Ердоган 8 квітня зустрінуться у Москві 

    Російські інформагенції пишуть, що Ердоган і Путін обговорять, серед іншого, ситуацію в Сирії

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сьогодні має зустрітися у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Зустріч відбудеться через декілька днів після посилення суперечки між Вашингтоном і Анкарою щодо можливих військових планів Туреччини в Сирії і її купівлі Туреччиною системи ППО у Росії, передає Радіо свобода.

    Читайте також

    Російські інформагенції пишуть, що Ердоган і Путін обговорять, серед іншого, ситуацію в Сирії, постачання Туреччині зенітних ракетних систем С-400, реалізацію «Турецького потоку».

    Туреччина є членом НАТО, її відносини з Росією історично були напруженими. Але Москва і Анкара встановили міцні економічні зв’язки після закінчення Холодної війни і зблизились за останні роки.

    Тим часом, Сполучені Штати та інші країни НАТО засуджують Туреччину через її рішення придбати російські ракети ППО С-400, які не сумісні з системами НАТО і розглядаються як загроза винищувачам F-35 американського виробництва. Вашингтон зажадав від Анкари розірвати угоду з Росією і призупинив участь Туреччини в програмі F-35.

    Крім того, Сполучені Штати і Туреччина підтримують різних антиурядових повстанців у восьмирічній громадянській війні в Сирії.

    Американські військові підтримують сирійських курдських бійців на півночі країни в їх боротьбі проти екстремістів угруповання «Ісламська держава». Анкара вважає сирійських курдів терористами, пов’язаними з курдськими сепаратистами, що діють в Туреччині, і пообіцяла знищити їх.

    Росія підтримує урядові сили президента Сирії Башара Асада.

    Читайте також
    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Росія Сирія НАТО Путін військові Ісламська держава Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ