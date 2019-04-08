У Туреччині затримали 950 нелегальних мігрантів, які збиралися в Грецію
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Поліція і жандармерія посилили заходи безпеки біля кордону, щоб запобігти приплив мігрантів
Турецькі правоохоронці затримали 950 нелегальних мігрантів на північному заході країни, коли ті намагалися перебратися в сусідню Грецію.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
«В Едірне було затримано 950 нелегальних мігрантів, які прибули в місто з метою незаконного перетину кордону і переміщення в Грецію», - йдеться в повідомленні.
Нелегали прибули в місто, прочитавши відповідні оголошення в групах в соцмережах, де повідомлялося, що заборона на перетин кордону тимчасово зняли. Спочатку вони зібралися біля шосе, а потім вирушили до кордону, де і були затримані.
Поліція і жандармерія посилили заходи безпеки біля кордону, щоб запобігти приплив мігрантів.
Подібна ситуація вже складалася в регіоні в 2015 році, тоді серед мігрантів була поширена інформація про те, що кордон буде відкрита і мігрантів прийме Німеччина.
Нагадаємо, декілька днів тому у Греції сталися сутички між поліцією та мігрантами, які після поширення фейку про відкриття кордону намагалися потрапити до Північної Македонії.