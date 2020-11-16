Ердоган подав до парламенту указ про відправку миротворчого контингенту в Карабах

Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини, ─ зазначається в указі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 16 листопада направив на розгляд парламенту указ щодо відправки до Нагірного Карабаху миротворчого контингенту. Про це повідомляє державне інформаційне агенство Туреччини Анадолу.

У документі йдеться про до умови спільної заяви щодо Нагірного Карабаху, а також вимогу офіційного Баку щодо формування Спільного центру Туреччини і РФ з моніторингу за режимом припинення вогню.

«Місце Спільного центру буде визначено Азербайджаном. У центрі діятимуть військовослужбовці, а при необхідності цивільні фахівці. Робота центру буде спрямована на забезпечення миру і стабільності на Південному Кавказі в світлі кроків щодо забезпечення територіальної цілісності Азербайджану, що відображено і в відповідних резолюціях РБ ООН і ОБСЄ. Відправка військових до Азербайджану також відповідає національним інтересам Туреччини», ─ зазначається в указі.

Рамки місії, чисельність персоналу і терміни дії будуть визначатися Адміністрацією президента Туреччини.

У відповідність до статті 92-ї Конституції Туреччини, термін дії мандата визначено одним роком.

Як повідомлялося, Євросоюз пригрозив Туреччині санкціями за «агресивний ісламізм».

Як повідомлялося, влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів.

Раніше повідомлялося, що жителі Карабаху палять своє житло, аби не дісталось азербайджанцям.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.



