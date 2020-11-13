Жителі Карабаху палять своє житло, аби не дісталось азербайджанцям

Згідно з тристоронньою угодою, Агдамський район повертається Азербайджану до 20 листопада. До 15 листопада Вірменія повертає Кельбаджарський район, а до 1 грудня – Лачинський район

Вірмени Лачинського, Кельбаджарського, Агдамського районів спалюють свої будинки, магазини та інші будівлі

Вірмени, які живуть у районах Нагірного Карабаху, що скоро повинні перейти під контроль Азербайджану, масового втікають і при цьому підпалюють свої будинки. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що з'явилася велика кількість фотографій та відео, на яких жителі Лачинського, Кельбаджарського, Агдамського районів, перед тим як покинути території, спалюють свої будинки, магазини та інші будівлі.

Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6 — bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020

Згідно з тристоронньою угодою, Агдамський район повертається Азербайджану до 20 листопада. До 15 листопада Вірменія повертає Кельбаджарський район, а до 1 грудня – Лачинський район.

Згідно з мирними домовленостями, Єреван до кінця місяця повинен вивести війська і поступово передати два райони Азербайджану.

Під контролем вірменських сил залишаться Степанакерт (Ханкенді), Мардакерт (Агдере), Мартуні (Ходжавенд) і території, не зайняті армією Азербайджану.

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».