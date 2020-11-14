Пісні про бездомних та пожертви: як вірменські зірки підтримують жителів Карабаху

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян пожертвувала 1 мільйон доларів фонду, метою якого є фінансування потреб Вірменії та Нагірного Карабаху

«Нехай жодна країна світу не відчуває такого болю, який я відчуваю зараз», прокоментувала ситуацію у Карабасі відома вірменська співачка

Популярна вірменська співачка Арпі Альто (Arpi Alto) записала пісню «Бездомні» (The Homeless) та присвятила її вірменським біженцям, які виїжджають з Нагірного Карабаху.

«Через нещодавно підписаний «мирний договір» сьогодні тисячі вірмен повинні виїхати з дому в Азербайджан і поїхати, бог знає куди. Ця пісня Комітаса (вірменського композитора, – Главком) називається «Бездомні». Нехай жодна країна світу не відчуває такого болю, який я відчуваю зараз», – написала співачка у Facebook в описі до відео, яке менш ніж за добу зібрало вже кілька тисяч переглядів.

Варто зазначити, що раніше американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян (Kim Kardashian), яка має вірменське коріння, пожертвувала 1 мільйон доларів фонду «Вірменія», метою якого є фінансування гуманітарних та інфраструктурних потреб Вірменії та Нагірного Карабаху.

Також уродженець Єревану, футболіст Генріх Мхітарян (Henrikh Mkhitaryan) закликав до пожертвувань для Вірменії і просив Росію, Францію і США виступити за мир в Карабасі, для запобігання гуманітарній катастрофі.

У той час як населення Вірменії становить менше трьох мільйонів осіб, чисельність вірменської діаспори за кордоном оцінюються приблизно у вісім мільйонів.

Нагадаємо, влада Вірменії стверджує, що з Карабаху виїхала понад половина жителів

Раніше повідомлялося, що жителі Карабаху палять своє житло, аби не дісталось азербайджанцям.

До слова, президент РФ Володимир Путін заявив, що в результаті війни у Нагірному Карабасі загинули чотири тисячі осіб, ще вісім тисяч отримали поранення.

Також відомо, що Росія вербує «миротворців» на Донбасі для Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.