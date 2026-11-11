Путін чекає на ослаблення Європи

Як і слід було чекати, переговори в Абу Дабі закінчилися нічим

Я багато місяців підряд говорю, що в переговорному трикутнику США-Росія-Украіна ми в абсолютному глухому куті. Цей трикутник треба залишити тільки для одного – для обміну полоненими. Як казав мені один із наших дипломатів часів Порошенка: єдина поступка на яку їде Путін – це обмін полоненими. Нічого не змінилося.

Повторюся ще з одним твердженням. Головні переговори зараз – це переговори Росія -ЄС по зняттю санкцій. Точніше, зараз Путін очікує, що після виборів у Франції, наступить розвал фінансової коаліції на підтримку України, а він за цей час знищить левову частку нашої інфраструктури. А потім можна і приступити до реальних переговорів.

Я стомився вже про це говорити, але нам потрібно думати над зміною формату переговорів. Але цього ніхто не хоче робити. Навіть подумати в цю сторону ніхто не хоче.

Коли ви сьогодні читатимете про те, що в Абу-Дабі досягнуто прогрес – це міф. На жаль.