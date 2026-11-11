Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст
Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Путін чекає на ослаблення Європи

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Переговори в Абу-Дабі
фото: Getty Images

Як і слід було чекати, переговори в Абу Дабі закінчилися нічим

Я багато місяців підряд говорю, що в переговорному трикутнику США-Росія-Украіна ми в абсолютному глухому куті. Цей трикутник треба залишити тільки для одного – для обміну полоненими. Як казав мені один із наших дипломатів часів Порошенка: єдина поступка на яку їде Путін – це обмін полоненими. Нічого не змінилося.

Повторюся ще з одним твердженням. Головні переговори зараз – це переговори Росія -ЄС по зняттю санкцій. Точніше, зараз Путін очікує, що після виборів у Франції, наступить розвал фінансової коаліції на підтримку України, а він за цей час знищить левову частку нашої інфраструктури. А потім можна і приступити до реальних переговорів.

Я стомився вже про це говорити, але нам потрібно думати над зміною формату переговорів. Але цього ніхто не хоче робити. Навіть подумати в цю сторону ніхто не хоче.

Коли ви сьогодні читатимете про те, що в Абу-Дабі досягнуто прогрес – це міф. На жаль.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Україна росія Європа путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1718-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 листопада 2026 року
7 листопада, 09:16
Попередні удари по заводу спричиняли пожежі, пошкодження технологічного обладнання та зупинки виробництва
Дрони атакували Саратовський НПЗ: з Енгельса евакуювали літаки
7 листопада, 04:08
Зеленський сказав, що за жовтень Сили оборони України звільнили 96,2 кв. км
Рекордні втрати РФ і звільнення територій. Зеленський повідомив гарні новини з фронту
1 листопада, 14:49
Большунов (ліворуч) брав участь у мітингу на підтримку війни, який відбувся в московських «Лужніках»
Стало відомо, чи отримає статус нейтрального лижника путініст Большунов
1 листопада, 12:53
Російський удар забрав життя Яни Пєшкової
Чернігів: російський удар забрав життя 15-річної гімнастки
29 жовтня, 21:27
Зеленський висловився про очікування України від майбутніх переговорів із Росією та США
Зеленський назвав три питання, які Україна хоче обговорити з Росією
25 жовтня, 20:28
Воїну назавжди 47 років
Воював на Харківщині та Херсонщині. Згадаймо Василя Василенка
16 жовтня, 09:00
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
Ураження російських Су-34, удар по Одещині, візит Зеленського до Брюсселя. Головне за день 15 жовтня
15 жовтня, 21:00
Генерал відзначив, що поки російські війська зосереджені на війні проти України, ризик нападу на територію Альянсу залишається низьким
Командувач НАТО пояснив європейцям, чому треба допомагати Україні
12 жовтня, 12:44

Вадим Денисенко

Путін чекає на ослаблення Європи
Путін чекає на ослаблення Європи
Переговори в Абу Дабі. Дві «дилеми» «мирного плану» Путіна
Переговори в Абу Дабі. Дві «дилеми» «мирного плану» Путіна
Кличко та Київ. Управління містом буде лише погіршуватися
Кличко та Київ. Управління містом буде лише погіршуватися
Вибори онлайн. В яку гру грає президент?
Вибори онлайн. В яку гру грає президент?
Трамп програв обидві палати. Що далі?
Трамп програв обидві палати. Що далі?
Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: причини та наслідки для країни
Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: причини та наслідки для країни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02
«Чим пишатися?»: вчителька розкритикувала колег, які відмовляються використовувати ШІ
Вчора, 16:22

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua