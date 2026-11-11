Порт Усть-Луга не можуть загасити після атаки дронів: над регіоном утворилися хмари чорного диму (відео)

На кадрах видно густий дим, який здіймається високо в небо та поширюється над територією

Масштабна пожежа в російському порту на Ленінградщині триває, а густий чорний дим здіймається над територією об’єкта

У російському порту Усть-Луга на Ленінградщині продовжує вирувати масштабна пожежа після атаки безпілотників. Загоряння досі не вдалося ліквідувати, а над регіоном утворилися великі хмари чорного диму. Відповідні кадри місцеві поширюють у соцмережах, повідомляє «Главком».

Відео з місця події демонструють обстановку в районі порту станом на зараз. На кадрах видно густий дим, який здіймається високо в небо та поширюється над територією.

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Порт Усть-Луга є одним із найбільших російських морських торговельних портів на Балтійському морі. Він розташований у Ленінградській області РФ.

Нагадаємо, що порт Усть-Луга – один із найбільших морських торговельних портів Росії на Балтійському морі. Об'єкт розташований у Ленінградській області на узбережжі Фінської затоки та має стратегічне значення для економіки й оборонно-промислового комплексу РФ.

Через порт проходять величезні обсяги стратегічної сировини, зокрема нафти, нафтопродуктів, вугілля та мінеральних добрив. У його зоні функціонують великі промислові й перевантажувальні комплекси, серед яких об'єкти компаній «Новатек» та «Єврохім». У ніч на 11 листопада його атакували безпілотники.