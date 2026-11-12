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Російський військовий корабель потрапив під удар у Балтійському морі – Reuters

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російський військовий корабель потрапив під удар у Балтійському морі – Reuters
Корабель ВМФ Росії зазнав удару поблизу Фінляндії
фото: росЗМІ (ілюстративне)

Фінські військові зафіксували інцидент у Фінській затоці, однак відмовилися розкрити його точне місце та обставини

Збройні сили Фінляндії зафіксували удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі. Інцидент стався 11 листопада в районі Фінської затоки. Водночас фінські військові поки не повідомили, хто стояв за ударом та яких пошкоджень зазнало судно. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За інформацією фінських Сил оборони, удар по російському кораблю виявили в середу, 11 листопада. Після цього військові розпочали спостереження за розвитком ситуації в регіоні.

«Фінські збройні сили виявили удар по російському військовому кораблю в районі Фінської затоки та стежать за розвитком ситуації», – повідомив речник Сил оборони Фінляндії.

Попри інцидент, у Гельсінкі наголосили, що безпекова ситуація в регіоні залишається стабільною. За словами представника фінського оборонного відомства, безпосередньої військової загрози для країни наразі немає.

Водночас фінські військові відмовилися уточнювати точний час і місце події. Також вони не розкрили, яким саме способом зафіксували удар по російському судну.

Наразі офіційно невідомо, що стало причиною вибуху та хто міг бути причетним до інциденту. Інформації про загиблих або поранених серед членів екіпажу також немає.

За повідомленнями естонських медіа, під удар потрапив невеликий військовий корабель Військово-морського флоту Росії. Попри інцидент, судно змогло повернутися до порту Санкт-Петербурга.

Водночас фінська сторона не уточнила тип корабля, ступінь його пошкоджень та обставини повернення до російського порту.

Фінська затока розташована у східній частині Балтійського моря між узбережжями Фінляндії, Естонії та Росії. У її східній частині розташований Санкт-Петербург, який має важливе значення для російського військово-морського флоту.

До слова, 3 червня 2026 року українські військові уразили російський корвет «Бойкий» у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. За інформацією командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, безпілотники атакували корабель Балтійського флоту РФ, який перебував на плановому ремонті в сухому доці. Після удару на судні виникла пожежа.

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Теги: Фінляндія росія флот РФ

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