Росія вперше за три місяці відкрила вихід зерновозам з Азовського моря – Bloomberg

Російська влада тимчасово дозволила зерновозам виходити з азовських портів через Керченську протоку

Після цього світові ціни на пшеницю різко знизилися

Росія вперше з липня 2026 року дозволила зерновим суднам виходити з портів Азовського моря. Щонайменше одне судно вже пройшло Керченську протоку та попрямувало до Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, адміністрація портів Азовського моря надала тимчасовий дозвіл на вихід суден із російських портів Темрюк і Кавказ.

Можливість залишити порти з'явилася в понеділок, 26 жовтня. Екіпажі суден, готових до плавання, можуть подавати відповідні заявки.

Росія призупинила судноплавство в цьому районі 10 липня на тлі загострення безпекової ситуації. До запровадження обмежень через азовські порти проходила приблизно третина російського морського експорту пшениці.

Новина про відновлення руху зерновозів вплинула на світові ціни. Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго подешевшали на 2,8%, опустившись до найнижчого рівня з 1 липня.

Водночас учасники ринку сумніваються, що тимчасове відкриття портів суттєво зменшить ризики для експорту.

«Початкова реакція ринку була швидкою у бік зниження. Мало хто вірить, що повторне відкриття портів суттєво змінить прогноз ризиків», – заявив товарний брокер і віцепрезидент StoneX Бертран Естерле.

Попри дозвіл на вихід із портів, безпека судноплавства залишається під питанням. Через відсутність припинення вогню судна, які проходять Чорним морем, і надалі можуть зазнати атак безпілотників.

Рішення російської влади поки що має тимчасовий характер. Про повноцінне та безстрокове відновлення руху зерновозів не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 11 липня Росія призупинила судноплавство через Донсько-Азовський канал. Обмеження ускладнили експорт зерна з портів Азовського моря.

Також «Главком» писав, що у вересні російський експорт пшениці через Чорне море різко скоротився. За даними Служби зовнішньої розвідки України, Москва намагалася перенаправити вантажі до портів Балтійського моря та Далекого Сходу, однак ці маршрути не змогли компенсувати втрат.