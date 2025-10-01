Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Скорочення постачань паливно-мастильних матеріалів на фронт призводить до паралічу російської військової машини на території України

Країна-окупант продовжила заборону на експорт бензину до кінця року і ввела заборону на експорт дизельного палива для невиробників. Заборона на експорт бензину з РФ буде продовжена до кінця року як для виробників палива, так і для невиробників.

Варто зауважити, що заборона на експорт бензину з РФ для виробників палива була введена в кінці липня для підтримки внутрішнього ринку, її продовжили на вересень.

За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів у РФ із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. Як наслідок – у 20 регіонах Росії та тимчасово окупованих територій України спостерігається дефіцит пального. Водночас по всій країні зростає вартість нафтопродуктів.

Тільки за три літні місяці цього року Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили Новокуйбишевський НПЗ, Волгоградський НПЗ, Сизранський НПЗ, ТОВ Новатек-Усть-Луга, Рязанський НПЗ, АТ Куйбишевський НПЗ, Краснодарський НПЗ.

А вже у вересні підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом – понад 20 видів нафтопродуктів.

Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ) забезпечував приблизно 2,5% загального обсягу переробки нафти в Росії. Але основне, цей завод був афілійований з Міністерством оборони країни-окупанта. Завдавши ударів по Саратовському НПЗ, Сили спеціальних операцій України значно знизили можливості забезпечення паливно-мастильними матеріалами підрозділи російської армії на лінії бойового зіткнення.

Але й основний момент, це те, що підрозділи Сил спеціальних операцій вразили об’єкт магістральної транспортної інфраструктури. Йдеться про лінійно-виробничу диспетчерську станцію «Самара». А це вже нафтопровід, це виробнича станція, де відбувається змішування високо- і низькосірчистої нафти з різних родовищ на території російської федерації. І, відповідно, формується так званий експортний склад нафти Urals, до 50% від загального обсягу експорту країни-окупанта. Удари по даній станції фактично зривають можливості рф по виробництву, перекачуванню нафтопродуктів і відвантаженню кінцевому споживачеві готової продукції.

Звертаю увагу на наслідки ударів українських безпілотників по інших об’єктах російської нафтової галузі.

Сили безпілотних систем вразили Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області. Це 3% загального обсягу по російській федерації.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт «Мадяр» Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.

За його словами, українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:

По підсумках цих атак російський нафтовий експортний термінал Усть-Луга працюватиме на рівні близько 350 000 барелів на день у вересні, або приблизно на половину своєї звичайної потужності, після пошкодження трубопровідної інфраструктури в результаті атак українських дронів.

В результаті спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України 10 серпня був уражений нафтопереробний завод «Лукойл-Ухтанефтепереработка» у Республіці Комі.

Примітно, що атаковане підприємство розташоване за понад дві тисячі кілометрів від кордону України. Уражений обʼєкт бере участь у постачанні російській армії паливно-мастильних матеріалів.

24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки МОУатакували російські порти у Новоросійську та Туапсе. Внаслідок операції паралізовано роботу нафтоналивного комплексу «Транснєфті» та терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, розташованих поблизу Новоросійска.

За інформацією Головного управління розвідки МОУ, росіяни завантажували нафтою свої танкери – зокрема й з числа так званого тіньового флоту. Вказані пункти перевалки російської нафти сумарно здатні  експортувати 2 мільйони барелів сировини на день. Крім того, ударні морські дрони Головного управління розвідки МОУ підірвали нафтоналивний пірс одного із найбільших терміналів держави-агресора Росії у порту Туапсе.

У ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ.

Як повідомив Генштаб ЗСУ, мета операції – зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів.

Скорочення постачань паливно-мастильних матеріалів на фронт призводить до паралічу російської військової машини на території України.

Знижуються темпи наступу, чим і користуються Сили оборони України, які демонструють так звану активну оборону. На момент зниження російського наступу наноситься контрудар Силами оборони України. І за підсумками – сім звільнених населених пунктів тільки на Добропільському напрямку. Ось це і є ціна ударів безпілотників Сил спеціальних операцій, Сил безпілотних систем і Головного управління розвідки Міністерства оборони України по нафтопереробних підприємствах на території російської федерації.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія нафтопродукти війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Публікація в «Kyodo News» стала частиною більшої інформаційної кампанії НСЖУ про ситуацію в Україні
40+ публікацій в Японії: українська журналістика під обстрілами вразила азійські медіа
Вчора, 18:00
Дрони‑перехоплювачі. Як спрацювали під час атаки
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
28 вересня, 21:01
Україна – цілком реальна країна, і мільйони українців готові боротися до останнього, щоб зберегти свою незалежність
Україна загнала Росію у «глухий кут Першої світової» – FT
27 вересня, 21:53
Владислав Власюк демонструє спецпредставнику президента США Кіту Келлогу іноземні компоненти, знайдені в російській зброї
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
22 вересня, 19:22
На думку аналітиків, політичні виклики для безпілотної зони, встановленої НАТО, залишаються значними
Чому НАТО не закрило небо над Україною? Версія The New York Times
17 вересня, 07:59
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
Пугачова – до мозку кісток росіянка. Її інтерв’ю – точно не для нас
13 вересня, 08:31
Прем'єр-міністр підкреслив, що наступний пакет санкцій вже готується союзниками України
Путін ще не усвідомив необхідності миру. Карні закликав до максимального тиску на Росію
6 вересня, 11:54
У 2025 році ФСБ сфокусувалася на розширенні внутрішнього контролю, посиленні репресій та створенні загроз для інших країн
Наукові досліди в Росії стали черговою сферою контролю ФСБ
4 вересня, 12:56
Вантажні перевезення тягнуть збитки «Укрзалізниці»
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
2 вересня, 14:17

Дмитро Снєгирьов

Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
Донецька область – пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
Донецька область – пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
Ультиматум Путіна – неприйнятний: чим небезпечний для України відхід з Донбасу
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині
Окупанти заявили про форсування Сіверського Донця: як може змінитися театр бойових дій на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
293K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2025
63K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
40K
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30K
Покрова Пресвятої Богородиці: історія і традиції свята, прикмети та заборони
5637
На Київщині очікуються заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua