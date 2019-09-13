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    Президент Естонії сподівається на продовження реформ в Україні

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    Президент Естонії Керсті Кальюлайд - Президент Естонії сподівається на продовження реформ в Україні
    Президент Естонії Керсті Кальюлайд

    Країни Балтії є великими прихильниками наближення України до Євросоюзу

    Естонія сподівається на продовження реформ в Україні новою владою та є великим прихильником зближення України з Європейським союзом.

    Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд в рамках форуму «Ялтинська європейська стратегія» у Києві.

    «Естонія разом із іншими країнами Балтії є великим прихильником прагнення України бути ближчою до Європейського союзу. Зараз ми знову маємо відновлену надію на реформи в Україні і серйозно сподіваємося, що реформа місцевого самоврядування, децентралізації, охорони здоров’я, які були розпочаті попереднім урядом, будуть продовжуватися», - сказала Кальюлайд.

    Вона додала, що Естонія завжди нагадуємо решті світу, що не можна мати справу з Росією, ніби нічого не сталося, «тому що Крим окупований, а на сході України все ще триває війна».

    Раніше Кальюлайд закликала Україну і міжнародне товариство шукати рішення, як завершити війну на Донбасі.

    Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Естонії Керсті Кальюлайд, яка прибула на його інавгурацію.

    реформа Естонія самоврядування президент
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