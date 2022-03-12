Російські економіка не переживе цю війну – Зеленський

Зеленський: «Їхня економіка просто не переживе цю війну

Санкції проти Росії, яка розв’язала жахливу війну в Україні, повністю знищать економіку окупаційної країни. Наразі готується новий пакет санкцій ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

«Хоробрий народе нескореної країни! Від самого ранку в українському – назавжди українському – Мелітополі збиралися люди, наші громадяни, на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тисячі людей на площі. Чуєш, Москва? Якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тисячі людей, то скільки має бути в Москві – проти війни? Щоб було по справедливості. Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі на нашій землі, на всій нашій землі України, і ніколи не будуть прийняті. Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону.

Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші. Я особисто вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Говорив з президентом Франції Емануелем Макроном. Я буду говорити з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони – лідери світу – показали, ЯК вони можуть вплинути на ситуацію. ЯК вони можуть зробити просту справу – звільнити одну людину. Таку людину, яка уособлює собою всю мелітопольску громаду. Українців, які не здаються.

Наші Збройні Сили роблять усе, щоб позбавити ворога будь-якого бажання продовжувати війну проти України. Втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити: це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення тридцять одна батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність. Російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами. Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію. Втрати загарбників у технічних можливостях просто вражають. Більше трьохсот шістдесяти танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Більше вісімдесяти гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки. Зокрема найсучасніших зразків, якими Росія пишається. У більшості армій світу немає стільки усього, скільки російські війська втратили за час вторгнення.

Українці! Хочу, щоб ВИ мене зрозуміли правильно. Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам, вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони. Як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію спротиву. Ворог заводить на територію України нові й нові колони. Вони шукають повсюди бійців для себе. Резервістів. Строковиків. Найманців. Вони намагаються взяти нас кількістю. Кількістю бійців, кількістю техніки. Використовують терор, щоб зламати нашу віру в перемогу і в Україну. Я впевнений, у них це НЕ вийде. Це не дасть їм результату. Але щоб у них НЕ вийшло – ще треба боротись. Ще треба бути зосередженими. Ще треба усім нам, усім українцям, і надалі зосереджено працювати на оборону. Працювати разом. Без внутрішніх розколів. Підтримуючи одне одного. По всій країні. Від Ужгорода до Мелітополя. Від Чернігова до Маріуполя. Від Львова до Харкова. Саме так, як ми всі робимо вже 17-й день війни.

Цієї доби ми знову відправили гуманітарний вантаж у Маріуполь. Ми будемо намагатись кожного дня, щоб врятувати наших людей. Я вдячний кожному водію, який намагається реалізувати цю складну місію. Вдячний представникам Церкви, які долучилися до намагань захистити гуманітарний коридор у Маріуполь від обстрілів. Українські війська, зі свого боку, гарантують повну «тишу». По всьому маршруту. Щоб Маріуполь отримав їжу, воду та медикаменти. І щоб мирні мешканці міста Маріуполь могли виїхати на безпечну територію.

Також підготовлені гуманітарні коридори з Макарова, Бородянки, Тростянця, Сум, Полтави, ЛебедИна, Конотопа, Великої ПисарІвки, Краснопілля, Пологів, ТокмАка, Гостомеля, Козаровичей, МикУличів та Андріївки Київської області. Російська сторона повинна забезпечити «тишу» по кожному з цих маршрутів. Інакше що тоді взагалі може гарантувати Росія на будь-яких переговорах?

Продовжуємо роботу разом з європейцями. По двох напрямках. Перший – це вступ України до Євросоюзу. Ми працюємо з Єврокомісією, щоб якнайшвидше узгодити усі процедури для нашого руху в ЄС. Другий – важливий, пріоритетний – санкційний. Очікуємо новий пакет санкцій Європи проти Росії, щоб спонукати її до миру. Щоб там зрозуміли: Зеленський: «Їхня економіка просто не переживе цю війну» . Кабінет Міністрів України ухвалив декілька дуже важливих рішень», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, від початку війни проти України Росія стала об’єктом 3577 світових санкцій є найбільш підсанкційною країною у світі. Такі дані глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum.