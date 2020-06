Ейфелеву вежу відкрили після трьох місяців карантину

Найвідоміша вежа Парижа запрацювала, але з певними обмеженнями

У Парижі 25 червня знову відкрили для відвідувачів Ейфелеву вежу – через майже три місяці після її закриття в межах антиепідемічних заходів.

На сайті пам’ятки зазначається, що відвідувачі мають обов’язково бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції.

C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs !

Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY