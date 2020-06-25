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    Ейфелеву вежу відкрили після трьох місяців карантину

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    Поки не дозволено користуватися ліфтами на Ейфелевій вежі&nbsp; - Ейфелеву вежу відкрили після трьох місяців карантину
    Поки не дозволено користуватися ліфтами на Ейфелевій вежі 

    Найвідоміша вежа Парижа запрацювала, але з певними обмеженнями

    У Парижі 25 червня знову відкрили для відвідувачів Ейфелеву вежу – через майже три місяці після її закриття в межах антиепідемічних заходів.

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    На сайті пам’ятки зазначається, що відвідувачі мають обов’язково бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції.

    Поки що кількість відвідувачів буде обмежена, а потрапити можливо буде не вище 2-го поверху вежі. Усі гості, старші 11 років, зобов’язані бути у масці.

    Крім того, з міркувань безпеки поки не дозволено користуватися ліфтами – попередньо, до 1 липня, тож бажаючі подивитися на Париж з висоти повинні будуть підніматися сходами.

    Ейфелеву вежу щорічно відвідують близько 7 мільйонів туристів, з них три чверті – іноземці. У 2020 році, вочевидь, кількість відвідувачів стане в рази меншою.

    У Франції станом на 25 червня виявили майже 198 тисяч інфікованих коронавірусом. Померли 29 734 людини, одужали – 75 251.

     

    Франція Париж туризм карантин
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