Ейфелеву вежу відкрили після трьох місяців карантину



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Поки не дозволено користуватися ліфтами на Ейфелевій вежі

Найвідоміша вежа Парижа запрацювала, але з певними обмеженнями

У Парижі 25 червня знову відкрили для відвідувачів Ейфелеву вежу – через майже три місяці після її закриття в межах антиепідемічних заходів.

На сайті пам’ятки зазначається, що відвідувачі мають обов’язково бути у масках та дотримуватися соціальної дистанції.

C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs !

Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

Поки що кількість відвідувачів буде обмежена, а потрапити можливо буде не вище 2-го поверху вежі. Усі гості, старші 11 років, зобов’язані бути у масці.

Крім того, з міркувань безпеки поки не дозволено користуватися ліфтами – попередньо, до 1 липня, тож бажаючі подивитися на Париж з висоти повинні будуть підніматися сходами.

Premiers visiteurs aux 1er et 2e étages 10 mn de montée par étage seulement !

Our first visitors arrive at the 1st and 2nd floors. 10 minutes only to climb each level #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/GBf26ElSAD — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

Ейфелеву вежу щорічно відвідують близько 7 мільйонів туристів, з них три чверті – іноземці. У 2020 році, вочевидь, кількість відвідувачів стане в рази меншою.

У Франції станом на 25 червня виявили майже 198 тисяч інфікованих коронавірусом. Померли 29 734 людини, одужали – 75 251.