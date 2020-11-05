Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Джорджії

Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників

Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов до суду штату Джорджія з вимогою зупинити підрахунок голосів.

Про це повідомляє Associated Press.

Команда Трампа вважає, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної можливості контролювати процедуру відкриття урн з бюлетенями і їх підрахунок.

За даними Fox News, за результатами обробки 97% бюлетенів в Джорджії, Трамп набирає 49,8% голосів виборців, а Байден — 48,9% голосів.

Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників.

Штат з 1992 року голосує виключно за республіканців.

Раніше штаб Трампа подав позов про призупинення підрахунку голосів в Мічигані і Пенсильванії.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.