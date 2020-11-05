Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Джорджії
Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників
Про це повідомляє Associated Press.
Команда Трампа вважає, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної можливості контролювати процедуру відкриття урн з бюлетенями і їх підрахунок.
За даними Fox News, за результатами обробки 97% бюлетенів в Джорджії, Трамп набирає 49,8% голосів виборців, а Байден — 48,9% голосів.
Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників.
Штат з 1992 року голосує виключно за республіканців.
Раніше штаб Трампа подав позов про призупинення підрахунку голосів в Мічигані і Пенсильванії.
Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.
4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.
Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.
До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».
За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.