  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Джорджії

    • Розсилка
    Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Джорджії - Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Джорджії
    Штаб Трампа вимагає призупинити підрахунок голосів в Джорджії

    Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників

    Штаб чинного президента США Дональда Трампа подав позов до суду штату Джорджія з вимогою зупинити підрахунок голосів.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Команда Трампа вважає, що спостерігачам від Республіканської партії не надали належної можливості контролювати процедуру відкриття урн з бюлетенями і їх підрахунок.

    За даними Fox News, за результатами обробки 97% бюлетенів в Джорджії, Трамп набирає 49,8% голосів виборців, а Байден — 48,9% голосів.

    Перемога в Джорджії дає кандидату 16 голосів вибірників.

    Штат з 1992 року голосує виключно за республіканців.

    Раніше штаб Трампа подав позов про призупинення підрахунку голосів в Мічигані і Пенсильванії.

    Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

    листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

    Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

    До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його  показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати». 

    За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді. 

     Читайте також: 
    США Джозеф Байден Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies