Трамп хоче обміняти аудієнцію Зеленського на справу Байдена

Сергій Лещенко Народний депутат України (БПП)

Сергій Лещенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Торгуватися - улюблене заняття Трампа

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Частный адвокат Трампа Рудольф Джулиани продолжает искать выходы на украинскую власть.



Цель Джулиани - заставить украинского президента Владимира Зеленского расследовать «дело Буризмы» (газодобывающая компания Злочевского) и выплат, которые делали сыну экс-вице-президента США Хантеру Байдену. При том, что даже нынешний генпрокурор Луценко, который пытался использовать Джулиани для своей защиты, заявил, что нарушения украинских законов не было.



Теперь Джулиани контактирует с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Об их встрече в Мадриде пишет Нью-Йорк Таймс. Ермак подтвердил, что во время встречи обсуждали визит Зеленского в США и расследование, но при этом добавил, что не обсуждали связь между этими двумя событиями.



По моей информации, как раз наоборот: Трамп хочет выменять аудиенцию Зеленскому взамен на дело Байдена. Чтобы использовать это на выборах в Америке. Торговаться - это любимое занятие Трампа. И после попытки Трампа купить Гренладнию уже ничему нельзя удивляться.

Джерело: блог Сергія Лещенка

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