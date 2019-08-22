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    Думки вголос

    Трамп хоче обміняти аудієнцію Зеленського на справу Байдена

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Трамп хоче обміняти аудієнцію Зеленського на справу Байдена
    Дональд Трамп

    Торгуватися - улюблене заняття Трампа

    Мовою оригіналу

    Частный адвокат Трампа Рудольф Джулиани продолжает искать выходы на украинскую власть.

    Цель Джулиани - заставить украинского президента Владимира Зеленского расследовать «дело Буризмы» (газодобывающая компания Злочевского) и выплат, которые делали сыну экс-вице-президента США Хантеру Байдену. При том, что даже нынешний генпрокурор Луценко, который пытался использовать Джулиани для своей защиты, заявил, что нарушения украинских законов не было.

    Теперь Джулиани контактирует с помощником президента Украины Андреем Ермаком. Об их встрече в Мадриде пишет Нью-Йорк Таймс. Ермак подтвердил, что во время встречи обсуждали визит Зеленского в США и расследование, но при этом добавил, что не обсуждали связь между этими двумя событиями.

    По моей информации, как раз наоборот: Трамп хочет выменять аудиенцию Зеленскому взамен на дело Байдена. Чтобы использовать это на выборах в Америке. Торговаться - это любимое занятие Трампа. И после попытки Трампа купить Гренладнию уже ничему нельзя удивляться.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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