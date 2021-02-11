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    Facebook скоротить кількість політичного контенту в стрічці

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    Керівництво&nbsp;Facebook вирішило, що у соцмережі забагато політики - Facebook скоротить кількість політичного контенту в стрічці
    Керівництво Facebook вирішило, що у соцмережі забагато політики
    Фото з відкритих джерел

    Зміни стосуються користувачів з деяких країн для «зниження градусу»

    Компанія Facebook тимчасово зменшить видачу політичного контенту в своїй соцмережі для деяких користувачів з США, Канади, Бразилії та Індонезії, щоб «знизити градус» політичних дискусій.

    Директор з управління продуктом Аста Гупта написала в блозі FB, що нововведення торкнеться невеликої відсотка користувачів. Це повʼязано зі скаргами користувачів на те, що політика займала більшу частину їх стрічки, а також зі звинуваченнями Facebook в поляризації думок, поширенні дезінформації і ненависті.

    Протягом наступних кількох місяців Facebook почне модерувати політичний контент і в тестовому режимі тестувати різні підходи до його видачі. Модерація не зачепить повідомлення від офіційних державних установ та буде більше спрямована на політичні спільноти.

    Поки Facebook пропонує користувачам самостійно налаштувати стрічку за допомогою вже наявних програм.

    У 2020 році громадськість США розгорнула кампанію проти толерування расизму й жорстокості, на якій заробляють соцмережі, продаючи місце під рекламу. Багато компаній розпочали бойкот Facebook, яка втратила від цього понад $7 мільярдів.

    Раніше Facebook оголосила про заборону реклами постів і спільнот противників вакцинації. У липні минулого року Facebook вирішила змінити алгоритм новинної стрічки в частині відображення постів, які стосуються здоровʼя, медицини і лікування хвороб.

    Теги: США політика Facebook соціальні мережі
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