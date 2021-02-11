Марін Ле Пен загрожує штраф за передрук фотографій терористів

Скандальну публікацію в Twitter і Facebook політик зробила ще в 2015 році

Прокуратура французького міста Нантер зажадала оштрафувати лідера партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен на 5 тисяч євро за публікацію в соцмережах, де вона використовувала фотографії терористів.

Про це пише «Коммерсант».

Скандальну публікацію в Twitter і Facebook політик зробила ще в 2015 році. Тоді вона виклала у себе на сторінках три фотографії з шокуючим контентом, які ілюстрували діяльність терористів з «Ісламської держави» і жорстоке вбивство ними заручників.

Зроблено це було з тим, щоб відповісти журналістам, які прирівнювали «Національний фронт» і ІГ. Однак публікацію знімків зі сценами жорстокості багато хто визнав неприпустимою, особливо політичні опоненти пані Ле Пен.

Тодішній глава МВС Бернар Казньов поскаржився на неї в поліцію, а прем'єр Манюель Вальс розкритикував подібну активність в соцмережах. Було відкрито розслідування (вже не перше в політичній кар'єрі пані Ле Пен), однак йому заважав той факт, що вона була євродепутатом і володіла депутатською недоторканністю. Однак в березні 2017 року депутати Європарламенту проголосували за її зняття.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що за підсумками судового розгляду пані Ле Пен може загрожувати до трьох років позбавлення волі або штраф до 75 тис. євро.

Сама Марін Ле Пен в 2018 році заявляла, що буде «сприймати ці звинувачення як медаль», адже в суспільстві відбулася «підміна цінностей», а її судять за «викриття ісламістів-фундаменталістів» і засудження їх звірств.

10 лютого, в суді пані Ле Пен заявила, що в «нехтуванні людської гідності» потрібно винити не її, що опублікувала ці знімки, а самих терористів.

«Ці фото були опубліковані багатьма французькими ЗМІ, і нікого суд ні за що не переслідував», - заявила вона, звинувативши в судовому переслідуванні своїх політичних супротивників.

Марін Ле Пен виступала кандидатом в президенти на виборах 2017 року і візьме участь і у виборах 2022 року. За даними чергового опитування, підсумки якого були опубліковані сьогодні, 67% французів вважають, що вона може пройти до другого туру разом з чинним президентом Емманюелем Макрона, але тільки 25% опитаних вважають, що вона могла б перемогти в цій сутичці. Судове розслідування, на думку багатьох французьких експертів, на її популярності серед прихильників навряд чи позначиться.