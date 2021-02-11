США відмовлять у вʼїзді більшості мігрантів через коронавірус

У Білому домі заявили, що в даний час приїзд нових мігрантів на територію Сполучених Штатів є «несвоєчасним»

Сполучені Штати планують тимчасово переглянути міграційну політику. У Білому домі попереджають, що тепер мігранти частіше отримуватимуть відмові під час в’їзду в країну, оскільки їх прибуття до країни нині «не на часі».

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, яку цитує «Голос Америки».

За її словами, таке рішення було прийнято адміністрацією Байдена, виходячи з несприятливої епідеміологічної обстановки, а також нестачі часу для розробки нових процесів прийому мігрантів.

«Зараз не час і переважній більшості людей буде відмовлено», – наголосила Псакі.

Таким чином вона відповіла на питання про наплив нелегальних мігрантів біля південних кордонів країни.

Раніше президент Джозеф Байден скасував низку указів Трампа щодо мігрантів. Зокрема, Байден відновив розпорядження про возз'єднання сімей нелегальних мігрантів із дітьми, розлученими на кордоні США та Мексики.

Ще два укази спрямовані на «усунення причин міграції». В указах йдеться про необхідність «відновлення віри в імміграційну систему країни».

Зазначимо, що наразі у Вашингтоні чекають повноцінної доповіді ВООЗ з розслідування стосовно джерела поширення коронавірусу Covid-19, і заздалегідь не роблять висновків про дане розслідування.

Вивченням походження вірусу займалися експерти ВООЗ у Китаї. Вони приступили до роботи 28 січня після того, як відбули обов'язковий для тих, хто приїжджає в КНР двотижневий карантин. Під час роботи вони ознайомилися з обстановкою на низці міських ринків Ухань, відвідали кілька лікарень, центр хвороб тварин і Уханьський інститут вірусології.

Перша спеціальна група ВООЗ побувала в Китаї в лютому 2020 року. Експерти дійшли висновку, що вірус зоонозного походження міг передатися людині від кажанів, але загалом вони залишили питання про джерело інфекції відкритим.



