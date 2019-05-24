Facebook запустить власну криптовалюту
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Влітку Facebook надасть більше деталей щодо власної криптовалюти
Плани соціальної мережі Facebook щодо запуску власної криптовалюти GlobalCoin у 2020 році знаходяться на завершальній стадії.
Про це повідомляє BBC.
«Плани Facebook щодо запуску власної криптовалюти наступного року знаходяться на завершальній стадії», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє BBC, у компанії хочуть вже до кінця цього року розпочати тестування, а запуск самої криптовалюти GlobalCoin запланований у першому кварталі 2020 року у близько десяти країнах.
Очікується, що вже влітку Facebook надасть більше деталей щодо власної криптовалюти.
Зазначається, що співробітники соцмережі вже провели зустрічі й обговорили ризики власної криптовалюти з чиновниками Мінфіну США, а її засновник Марк Цукерберг вже поспілкувався з главою Банку Англії Марком Карні.
Раніше повідомлялося, що у Facebook за півроку видалили понад 3 млрд фейкових акаунтів. Кількість видалених за півроку акаунтів збільшилася удвічі порівняно з попереднім аналогічним періодом.
При цьому значну кількість цих сторінок, як зазначає компанія, виявили протягом кількох хвилин після реєстрації, до того, як вони стали «активними»