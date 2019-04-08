Фанати «Карпат» розгромили поїзд зі Львова. «Укрзалізниця» скаржиться на поліцію



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У поїзді пасажири розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів – загалом 12 вікон Фото: Facebook Troublemakers & Ultras Action

Винуватцями безладу виявилися 250 пасажирів — вболівальники ФК «Карпати», які сіли в поїзд на станції Львів

Уболівальники футбольного клубу «Карпати» зіпсували обладнання у трьох вагонах поїзда Львів – Запоріжжя.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Укрзалізниця».

«Пасажири 6 квітня зіпсували обладнання 4-го, 5-го та 6-го вагонів у поїзді №120 Львів - Запоріжжя. Тепер вагони потребують суттєвого ремонту й тому тимчасово виведені з обігу», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що зокрема, у поїзді пасажири розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів – загалом 12 вікон, викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.

«З огляду на скарги пасажирів та працівників поїздної бригади, винуватцями безладу виявилися 250 пасажирів — вболівальники ФК «Карпати», які сіли в поїзд на станції Львів. Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування поїзда, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів», - підкреслили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» вкотре звернулася до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку.

Раніше повідомлялося, що розлючені поразкою від «Інгульця» в 1/4 фіналу Кубка України ультрас «Карпат» розбили вікно в потягу на олександрійському вокзалі. У фанатів відбулася сутичка з поліцією.