Розлючені поразкою від «Інгульця» ультрас «Карпат» розбили вікна в потягу (фото і відео)



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Ультрас «Карпат» відомі своїм норовом Фото з соцмереж

Наразі деталі інциденту не відомі

Розлючені поразкою від «Інгульця» в 1/4 фіналу Кубка України ультрас «Карпат» розбили вікно в потягу на олександрійському вокзалі. У фанатів відбулася сутичка з поліцією.

Про це сповіщає фейсбук-паблік Troublemakers & Ultras Action.

Наразі подробиці скандалу невідомі.

«Карпати» розлютили своїх фанатів. Фото - Troublemakers & Ultras Action

Матч перенесли в Олександрію через те, що стадіон у Петрово на Кіровоградщині може вмістити 1750 глядачів. Для того, щоб потрапити на гру, фанатам зі Львова довелося подолати близько 900 км. Мабуть, по дорозі вони трохи втомилися, адже вагон із ультрас прибув в Олександрію без вікон. Фанатів на пероні зустрічали кілька десятків праоохоронців. Але вранці обійшлося без сутичок.

Нагадаємо, що сьогодні львів'яни поступилися першоліговому «Інгульцю» в серії післяматчевих пенальті.