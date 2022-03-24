Українські захисники звільнили від окупантів село в Запорізькій області

У Малинівській громаді залишаються окупованими ще два села

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Малинівка Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація з посиланням на голову Малинівської громади Володимира Шиша.

За словами Шиша, з п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь, і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена.

Шиш зазначив, що ситуація у громаді критична. Окупанти поставили кругом блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок - є гуманітарні проблеми з постачанням їжі, води, ліків, хліба.

«Бажано організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли б виїхати. Це, в основному, хворі, які потребують постійного догляду та лікування. Загалом настрій у людей бойовий. Разом до перемоги!» - додав голова громади.

Як повідомлялося, українська армія звільнила село Лук‘янівка (Баришівський район) в Київській області.