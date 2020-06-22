Фармацевти Японії розробили швидкий тест на Covid-19
Новий тест дозволяє виявляти інфекцію приблизно за 30 хвилин без залучення складного обладнання
Японська фармацевтична компанія Shionogi 22 червня офіційно оголосила про укладення ліцензійної угоди з групою з трьох університетів країни, фахівці яких розробили простий і швидкий тест на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні на сайті корпорації.
Зазначається, що нову методику розробила об'єднана група дослідників з Університету Ніхон, Університету Гумма і Токійського медичного університету.
Тест заснований на пробі слини і дозволяє виявляти інфекцію приблизно за 30 хвилин без залучення складного обладнання і лікарів-професіоналів. Стверджується, що за точністю він не поступається широко поширеним ПЛР-тестам.
Shionogi в першу чергу хоче запропонувати нові полегшені тести для перевірки пасажирів, які в'їжджають в Японію з-за кордону.
Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу в світі заразилися більше 8,7 мільйона осіб, з них 460 тисяч померли.
В Японії кількість інфікованих перевищила 18,6 тисячі, померли майже 970 осіб.
Між інщим, у «Борисполі» з’явилась лабораторія, де роблять тести на коронавірус. Зокрема, лабораторія передбачає опцію термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.
Крім того, туристів у Тунісі зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус