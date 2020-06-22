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    Фармацевти Японії розробили швидкий тест на Covid-19

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    <span>Японcькі фахівці розробили швидкий тест на коронавірус</span> - Фармацевти Японії розробили швидкий тест на Covid-19
    Японcькі фахівці розробили швидкий тест на коронавірус

    Новий тест дозволяє виявляти інфекцію приблизно за 30 хвилин без залучення складного обладнання

    Японська фармацевтична компанія Shionogi 22 червня офіційно оголосила про укладення ліцензійної угоди з групою з трьох університетів країни, фахівці яких розробили простий і швидкий тест на коронавірус. Про це йдеться в повідомленні на сайті корпорації.

    Зазначається, що нову методику розробила об'єднана група дослідників з Університету Ніхон, Університету Гумма і Токійського медичного університету.

    Тест заснований на пробі слини і дозволяє виявляти інфекцію приблизно за 30 хвилин без залучення складного обладнання і лікарів-професіоналів. Стверджується, що за точністю він не поступається широко поширеним ПЛР-тестам.

    Shionogi в першу чергу хоче запропонувати нові полегшені тести для перевірки пасажирів, які в'їжджають в Японію з-за кордону.

    Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу в світі заразилися більше 8,7 мільйона осіб, з них 460 тисяч померли.

    В Японії кількість інфікованих перевищила 18,6 тисячі, померли майже 970 осіб.

    Між інщим, у «Борисполі» з’явилась лабораторія, де роблять тести на коронавірусЗокрема, лабораторія передбачає опцію термінового ПЛР-тесту одного окремого зразка впродовж 40 хвилин.

    Крім того, туристів у Тунісі зобов’яжуть пред’явити негативний тест на коронавірус

     

    Японія медицина наука медичні препарати лікарські препарати коронавірус
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