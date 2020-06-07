В Японії підготували план прискореної розробки вакцин проти Covid-19



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Представники японського МОЗ сподіваються істотно скоротити час розробки й масового виробництва вакцини

МОЗ Японії виділив $455 млн субсидій для установ, що займаються розробками вакцин

Міністерство охорони здоров’я Японії розробило план з метою скоротити час, потрібний для переходу до практичного застосування вакцин проти коронавірусу.

Про це повідомляє NHK.

«План передбачає прискорення всього процесу за допомогою одночасного сприяння як дослідженню і розробці вакцини, так і її виробництва», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у запропонованому додатковому бюджеті на поточний фінансовий рік МОЗ Японії виділив приблизно $455 млн субсидій для установ, що займаються розробками вакцин.

Ще більше коштів – близько $1 млрд 300 млн – виділяється з метою сприяння інвестиціям приватних компаній у виробничі об’єкти.

Офіційні представники японського МОЗ підкреслили, що сподіваються істотно скоротити час розробки й масового виробництва вакцини, для чого зазвичай потрібно кілька років.

Нагадаємо, Трамп оголосив про створення вакцини від коронавірусу.

Як повідомлялося, Німеччина, Італія, Франція та Нідерланди вирішили об’єднати зусилля для виробництва вакцини від коронавірусу Covid-19 на території Європейського Союзу.

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